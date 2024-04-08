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Çolakoğlu Ve EAE'ye Çevreyi Kirlettikleri İçin 929 Bin Lira Ceza

Kocaeli Valiliği, EAE Elektronik firmasına ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş.’ye sebep oldukları çevre kirliliği için 929 bin 170 bin TL para cezası uygulandığını açıkladı.

Çolakoğlu Ve EAE'ye Çevreyi Kirlettikleri İçin 929 Bin Lira Ceza

08 Nisan 2024 Pazartesi 02:50

      
  Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu EAE Elektronik firmasına ait fabrikanın bacasından turuncu duman gökyüzüne karıştı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Dumanı görüntüleyen vatandaş, "Bir fabrikadan değişik bir duman çıkıyor şu anda, asit olabilir" ifadelerini kullandı. 
  Bir diğer olay ise Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çolakoğlu grubuna ait Çolakoğlu Metalurji A.Ş. firmasında yaşandı. Fabrikanın bacasından çıkan simsiyah duman korkuttu. Bazı vatandaşlar o anları anbean kaydetti. Bir vatandaş, "Üzücü, hiç istemediğimiz görüntüler” sözleriyle o anları görüntüledi. 
  Her iki görüntü ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ve Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı. Yapılan incelmelerin ardından eksiklik olduğu belirlenen her iki tesise toplamda 929 bin 170 bin TL idari para cezası uygulandı. 
 
  "929 bin 170 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” 
  Konuya ilişkin Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Dilovası  ilçesinde faaliyette bulunan tesisin bacasındaki torba filtrelerin yüksek sıcaklıktan dolayı yanması sonucunda olumsuz emisyon çıkışının meydana geldiği tespit edilmiştir. Tesis tarafından yanan filtreler değiştirilmiş ve baca emisyonları normal değerlere gelmiştir. Yine Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren diğer tesisin havuzunda bulunan maddenin bertarafa gönderilmek üzere vidanjöre dolumu esnasında vidanjörün havalandırma kapaklarından sarı renkli emisyon çıkışının meydana geldiği ve tesis tarafından duruma müdahale edilerek olumsuzluğun giderildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda tespit edilen aykırılıklarla ilgili her bir tesise 464 bin 585 TL olmak üzere toplamda 929 bin170 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi. 
                                    


İHA
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