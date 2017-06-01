banner212
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Askeri helikopter düştü

Şırnak'ta askeri helikopter elektrik hattına takılarak düştü. Çok sayıda şehit olduğu iddia ediliyor

Askeri helikopter düştü

01 Haziran 2017 Perşembe 08:55

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cougar tipi helikopterin havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düştüğü bildirildi. Açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin intikal ettiği bildirildi.

 

TSK AÇIKLADI: 13 ŞEHİT

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 Cougar tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde, helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

 

BAKAN IŞIK ŞIRNAK'A GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde askeri helikopterin düşmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.

 

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yarbay Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
PLT. Yzb. Serhat Sığınak
PLT: Üstğm. Abdülmüttalip Kesikbaş
Tek. Bşçv. Fevzi Kıral
P. Uzm. Çvş. Hakan İncekal


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
HizmetKaraosmanoğluTatlıkuyuMuallim KöyBallıkayaHerekeWebHaberİzmitşekerpınarDerinceDaricaDilovasıKocaeliGebze GazetesiGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kamyon bariyere girerek sürüklendi Kamyon bariyere girerek sürüklendi
Çayırova'da silahlı market soygunu Çayırova'da silahlı market soygunu
Alev Alev Yandı Alev Alev Yandı
Gebze'de hırsızlık iddiası Gebze'de hırsızlık iddiası
D-100'de zincirleme kaza D-100'de zincirleme kaza
Cam elyaf fabrikasında yangın Cam elyaf fabrikasında yangın
Yukarı Çık

banner149

Kamyon bariyere girerek sürüklendi
Gebze TEM otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada seyir halindeyken sürücüsünün uyuduğu iddia...

Haberi Oku