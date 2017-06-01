Askeri helikopter düştü

Şırnak'ta askeri helikopter elektrik hattına takılarak düştü. Çok sayıda şehit olduğu iddia ediliyor

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopter kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cougar tipi helikopterin havalandıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düştüğü bildirildi. Açıklamada, olay yerine kurtarma ekiplerinin intikal ettiği bildirildi.

TSK AÇIKLADI: 13 ŞEHİT

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 Cougar tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde, helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

BAKAN IŞIK ŞIRNAK'A GİTTİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde askeri helikopterin düşmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Tümgeneral Aydoğan Aydın

Albay Oğuzhan Küçükdemir

Albay Gökhan Peker

Yarbay Songül Yakut

Binbaşı Koray Onay

Yüzbaşı İlker Acar

Yüzbaşı Nuri Şener

Başçavuş Mehmet Erdoğan

Uzman Çavuş Zeki Koç

PLT. Yzb. Serhat Sığınak

PLT: Üstğm. Abdülmüttalip Kesikbaş

Tek. Bşçv. Fevzi Kıral

P. Uzm. Çvş. Hakan İncekal





