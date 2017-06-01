Askeri helikopter düştü

TSK AÇIKLADI: 13 ŞEHİT
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 Cougar tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde, helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
BAKAN IŞIK ŞIRNAK'A GİTTİ
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde askeri helikopterin düşmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.
ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ
Tümgeneral Aydoğan Aydın
Albay Oğuzhan Küçükdemir
Albay Gökhan Peker
Yarbay Songül Yakut
Binbaşı Koray Onay
Yüzbaşı İlker Acar
Yüzbaşı Nuri Şener
Başçavuş Mehmet Erdoğan
Uzman Çavuş Zeki Koç
PLT. Yzb. Serhat Sığınak
PLT: Üstğm. Abdülmüttalip Kesikbaş
Tek. Bşçv. Fevzi Kıral
P. Uzm. Çvş. Hakan İncekal