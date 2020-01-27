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Güler&Şahin Ailelerinin mutlu günü

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler Eşi Nuray Güler’in Biricik kızları Beyza ile İdris&Dilber Şahin çiftinin yakışıklı oğlu Alper Şahin’in nikahı, İstanbul Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi’nde güzel bir törenle gerçekleşti.

Güler&Şahin Ailelerinin mutlu günü

27 Ocak 2020 Pazartesi 10:16




Ömür boyu mutluluklar Diliyoruz

Gebze Kaymakamı Güler’in kızının nikah törenine, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman Eski bakanlarından Mehmet Ağar, Kocaeli ve Sakarya valileri, milletvekilleri,  belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Nikah Cüzdanı Gelin ve Damada

TBMM eski Başkanlarından İsmail Kahraman’ın evlilik cüzdanını gelin hanım ve damat beyin ikisine birden vermesi alkışlarla karşılandı.

Kahraman yaptığı konuşmada ‘Evlilik cüzdanı geline mi verilir, yoksa damada mı verilir konusu bir mesele haline geldi 30 yıldır. Tabii hanımların çoğunluğu gelin diyor, gariptir erkeklerin çoğunluğu da aynı şeyi söylüyor. Oysa nikah cüzdanı resmi bir vesayet. Aile hakimiyeti değil, söz söyleme selahiyeti değil. Evliliği tevsik ediyor. Birinci günden sen ben yarışı bence uygun değil. Sen ben yok siz bir bütünsünüz.

Bilmiyorum gelin hanıma bu tavsiye yapıldı mı “aman unutma ayağına bas”. Niye ayağına basacak? Onun sözü geçecek. “Kızım unutma duvağını damadın ceketinin üzerine as”. Niye? Onun sözü geçecek. Bunlar yanlış.İki kanatlı bir kuş. Saadete uçacaklar evelallah.^Huzura yolculuk yapacaklar.   Birinci günden sen ben yok tamam mı gençler! Biz varız.' ifadelerini kullandı


Nikah töreni öncesi Kur’an-ı Kerim okundu. Genç çiftlerin nikahını, Üsküdar Belediye Başkanvekili kıydı.  Şahitler ve TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman’ın yaptığı konuşma Gebze Gazetesinin sosyal medya sayfasından canlı yayınlandı.

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/195371804949938/

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/181730859873413/

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/779009365920901/

Nikah törenini www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv  canlı yayınladık

Gebze kamuoyu adına Gebze Gazetesi ve Devrialem Belgesel TV Program ailesi olarak genç kardeşlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz

Allah cc  hayırlı evlatlar ve iki cihan mutluluğu  versin.














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Anahtar Kelimeler
GebzeKaymakamMustafa GülerNikah TöreniMeclis BaşkanıIsmail Kahraman
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