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Muhtar Kandaz ‘İşimi severek yapıyorum’

Arapçeşme Mahallesi muhtarı Remzi Kandaz Gebze Gazetesi'ni ziyaret etti. Kandaz muhtarlık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhtar Kandaz ‘İşimi severek yapıyorum'

10 Temmuz 2020 Cuma 16:47


4 dönemdir muhtarlık yapmaya devam ettiğini belirten Kandaz, siyasete atılmak istemediğini, farklı işlerle de uğraşmak istemediğini belirtti.Kandaz konuşmasında 'Vatandaş bizi benimsedi. İnsanların dertleriyle dertleniyorum. İşi olmayanların iş sahibi olması için elimden geleni yapıyorum, iş ilanları paylaşıyorum. Sosyal medyadan takipçilerimin çok olmasının bir sebebi de budur. Muhtarlık yapmaya bu dönemden sonra da devam edeceğim. Malda mülkte gözüm yok.Bir kişi bana Allah razı olsun dese bu bana yeter.Ben işimi severek yapıyorum.' dedi. Kandaz, ziyaretini İKTAV Tarih Araştırmaları merkezi kütüphanesini gezerek sonlandırdı.


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