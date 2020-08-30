Başkan Bıyık’tan Zafer Bayramı mesajı

Ağustos ayının Türk milleti için zafer ayı olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden, 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 98’nci yılını kutlamanın haklı gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Ağustos ayı Türk’ün zafer ayıdır. Sultan Alparslan ve kahraman orduları tarafından Anadolu’nun kapıları Ağustos ayında Türklere açılmıştır. Malazgirt’le başlayan Anadolu’yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile bir kez daha ilan etmiştik. 30 Ağustos zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. 1071'de Alparslan ve orduları Malazgirt zaferi ile Anadolu'nun kapılarını Türk milletine sonsuza kadar vatan olarak açarken, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman orduları Anadolu'daki Türklerin bu coğrafyadan atılamayacağını, Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermişlerdir. 30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kilometre taşlarından biridir. İşgalci güçler karşısında verdiğimiz destansı mücadele nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti vücut bulmuştur. Vatanımızın düşman işgalinden tamamen kurtuluşunu simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı, Milletimizin tüm imkânsızlıklarına rağmen vatanseverliği sayesinde kazanılan bir zaferdir. Her türlü yokluğa rağmen el ele, omuz omuza vatan sevgisiyle, birlik ve beraberlik içinde zorlukların üstesinden gelen Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, büyük bir zafer kazanmıştır.

Tarihteki tüm zaferlerimiz gibi 30 Ağustos'un arkasında da gözlerini kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımızın cesaretleri vardır. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbali için canından aziz bildiği vatanı uğrunda aynı fedakârlık ve cesareti göstermeye hazırdır. Dün nasıl işgalcilere direndik ve geçit vermediysek bugün de gerek sınırlarımız içinde ve dışında gerekse de Karadeniz ve Akdeniz’de milletimizin bekası için aynı kararlılığı göstermeye devam ediyoruz.

Zafer, en çok Türk’e yakışır. Bizler zaferlerimizi masa başında değil, er meydanlarında kahramanca savaşarak kazanan asil bir milletiz. Zafer kazanmak bizim ruhumuzda, mayamızda var. 1071’de Malazgirt’te var olan ruhla İstanbul’un fethinde var olan ruh, Sakarya’da Dumlupınar’da, Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da ortaya çıkan ruh işte o aynı ruhtur.

Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."