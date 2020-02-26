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Büyükşehir güvenlik personelinden örnek davranış

Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binası’nda cüzdanını düşüren Suriyeli vatandaşın cüzdanını bulan güvenlik görevlisi, cüzdanı sahibine teslim etti.

Büyükşehir güvenlik personelinden örnek davranış

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:19

 Vatandaşların huzuru, güvenliği, sağlığı ve kamu düzeni için görevini aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Darıca ilçesinde örnek bir davranış sergiledi. Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde ikamet eden Suriyeli Hend Hajsaeed ve küçük kızı, resmi işleri için gittiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binası Çözüm Masası’nda içinde bir miktar para ve fatura bulunan cüzdanını düşürdü. Dikkati sonucu Çözüm Masası’nda cüzdanı bulan Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Görevlisi Fatih Yavuz Aşıkoğlu, Zabıta ekipleriyle birlikte cüzdan içerisindeki faturada yazan adrese giderek, cüzdanı Hend Hanım’a teslim etti.

 

TAKDİR EDİLECEK DAVRANIŞ

Büyükşehir Belediyesi Gebze Hizmet Binası’nda güvenlik olarak görev yapan personel Fatih Yavuz Aşıkoğlu, 21 Şubat Cuma Çözüm Masası’nda yerde bir cüzdan olduğunu fark etti. Yerdeki cüzdanı eline alan Aşıkoğlu, çevredeki vatandaşlara cüzdanın sahibini sormasına rağmen cüzdan sahibini bulamadı. Aşıkoğlu’nun amirlerine ve Zabıta ekiplerine haber vermesi sonucunda cüzdanın içi açılarak sahibinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

 

SU FATURASINDAN CÜZDANIN SAHİBİ BULUNDU

Zabıta ekipleri tarafından açılan cüzdanın içerisinde Bin 240 TL para ve su faturası bulundu. Su faturasındaki adrese giden Büyükşehir Zabıta personelleri Mustafa Türkoğlu, Özgür Sarıyıldırım ve Güvenlik Görevlisi Fatih Yavuz Aşıkoğlu, yapılan bilgi sorgulaması sonucunda cüzdanı tutulan tutanak ile birlikte Hend Hanım’a teslim etti.

 

PERSONELLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Büyükşehir Zabıta ekiplerinin kendisini arayıp düşürdükleri cüzdanının bulunduğunu haber etmesine çok sevinen Hend Hanım ve kızı, cüzdanı teslim etmeye gelen Zabıta ekibini ve güvenlik görevlisini kapıda karşıladı. Hend Hanım ve kızı duyarlı davranışlarından ve cüzdanı evlerine kadar getirmelerinden dolayı Güvenlik Görevlisi Aşıkoğlu’na ve Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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