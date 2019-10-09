banner462
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Durdurulan tırdan 1 milyon liralık gümrük kaçağı şemsiye çıktı

Anadolu Otoyolu geçişinde durdurulan tırda, piyasa değeri 1 milyon 103 bin lira olduğu belirtilen 41 bin 420 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Durdurulan tırdan 1 milyon liralık gümrük kaçağı şemsiye çıktı

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:08

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine İzmit ilçesi Anadolu Otoyolu Gültepe mevkisinde bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, 20 bin katlanabilir şemsiye ve 21 bin 420 baston şemsiye olmak üzere 41 bin 420 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. 

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 1 milyon 103 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili şüpheliler H.İ.D. ve U.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İnternetten bahis oynarken fabrikanın kasasını boşaltmış İnternetten bahis oynarken fabrikanın kasasını...
Kocaeli'de hırsızlık çetesi operasyonu: 11 gözaltı Kocaeli'de hırsızlık çetesi operasyonu: 11 gözaltı
Geciken otobüsler UKOM’un gözetiminde Geciken otobüsler UKOM’un gözetiminde
Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
Bekçiler şüphelenince yakayı ele verdi Bekçiler şüphelenince yakayı ele verdi
Kocaeli'de cinsel istismar iddiası Kocaeli'de cinsel istismar iddiası
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

İnternetten bahis oynarken fabrikanın kasasını...
Kocaeli'de zimmetine 6,8 milyon lira geçirdiği iddiasıyla tutuklanan bir fabrikanın eski muhasebe şefi ve...

Haberi Oku