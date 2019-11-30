Emniyet Geçit Vermiyor

Kocaeli genelinde suçluların yakalanması için denetim ve uygulamalarını sıklaştıran emniyet güçleri Gebze ve Darıca’da düzenlediği operasyonla kaçakçılara geçit vermedi.

Kocaeli Emniyeti’nde yapılan yeni görevlendirmelerin ardından kentin dört bir yanında kapsamlı bir çalışmaya giren emniyet güçleri yaptıkları başarılı çalışmalarla dikkat çekti. Farklı konularda ard arda gerçekleştirilen operasyonlarla Kocaeli’de suça geçit vermeyen ekipler, son olarak Gebze ve Darıca ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

GEBZE VE DARICA’DA OPERASYON

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Gebze KOM Grup Amirliği tarafında, kaçakçılığın önlenmesi ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında, Gebze ve Darıca İlçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu bir iş yeri ile iş yerine ait depoya baskın yapıldı.

BİNLERCE PAKET KAÇAK SİGARA YAKALANDI

Yapılan operasyonda 6 bin 590 paket gümrük kaçağı sigara, 15 bin 600 dal halinde içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 10 paket halinde toplam 500 gr nargile tütünü, 33 ayrı paket halinde toplam 6 kilo 200 gram kaçak çay ve Paketler içerisinde toplam ağırlığı 42 kg bandrolsüz tütün, ayrıca açıkta kıyılmış 59 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ç ve Ö. A. isimli şüpheliler, 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılarak sevk edildikleri adli mercilere adli kontrol kararı ile serbest kaldı.