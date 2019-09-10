Eş zamanlı güvenlik önlemleri alındı!

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul çevreleri ile servis araçları uygulaması” gerçekleştirildi.

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde eş zamanlı “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul çevreleri ile servis araçları uygulaması” gerçekleştirildi.



KONTROLLERDE 9 KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli’deki uygulamaya 159 ekipten, 583 personel katıldı.Kocaeli İl Asayişi, Çocuk, TEM, Narkotik, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli, personellerin katıldığı uygulamalarda bin 955 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 9 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 317 umuma açık yerden Karamürsel’de bulunan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 1 çay bahçesi ile Başiskele’de bulunan 1 oyun salonuna hakkında tutanak tutuldu. Denetlenen 357 okul servis aracından çeşitli eksikliler ve kural ihlalleri bulunan 36 servis aracına 18 bin 85 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 5 araç trafikten men edildi.