banner429
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eş zamanlı güvenlik önlemleri alındı!

2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul çevreleri ile servis araçları uygulaması” gerçekleştirildi.

Eş zamanlı güvenlik önlemleri alındı!

10 Eylül 2019 Salı 16:28


2019-2020 Eğitim ve Öğretim döneminde okullar ve çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde eş zamanlı “Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik, okul çevreleri ile servis araçları uygulaması” gerçekleştirildi.
KONTROLLERDE 9 KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli’deki uygulamaya 159 ekipten, 583 personel katıldı.Kocaeli İl Asayişi, Çocuk, TEM, Narkotik, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinde görevli, personellerin katıldığı uygulamalarda bin 955 şahıs sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan çeşitli suçlardan arandıkları tespit edilen 9 şahıs yakalandı. Kontrol edilen 317 umuma açık yerden Karamürsel’de bulunan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen 1 çay bahçesi ile Başiskele’de bulunan 1 oyun salonuna hakkında tutanak tutuldu. Denetlenen 357 okul servis aracından çeşitli eksikliler ve kural ihlalleri bulunan 36 servis aracına 18 bin 85 lira para cezası uygulandı. Ayrıca 5 araç trafikten men edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeKocaeliOkul Güvenliği
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Iraklı turistin gasbedildiği iddiası Iraklı turistin gasbedildiği iddiası
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Balçıkta Uyuşturucu Operasyonu Balçıkta Uyuşturucu Operasyonu
Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiası Kocaeli'de kablo hırsızlığı iddiası
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Cezaevi firarisi Kocaeli'nde yakalandı Cezaevi firarisi Kocaeli'nde yakalandı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Iraklı turistin gasbedildiği iddiası
Sakarya'ya götürmek üzere anlaştıkları Iraklı turistin parasını arkadaşıyla Kocaeli'de gasbettiği...

Haberi Oku