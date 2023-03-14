Eşini öldüren sanık:

Kocaeli'de kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin boğazını keserek, 12 yerinden bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Savunmasında, kadın cinayetiyle yargılandığını söyleyen sanık, "Mahkeme heyetinin de kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum ancak size güvenim tamdır. Eşim bana ihanet etti, beni birden fazla kişiyle aldattı" dedi.

Değirmendere Yalı Mahallesi'nde 21 Temmuz 2022'de meydana gelen olayda, Yakup G. evde çıkan tartışmada 2 çocuğunun annesi Birgül G.'nin (28) boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklamıştı. Daha sonra polis merkezine giden Yakup G., eşini öldürdüğünü itiraf etmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Yakup G. ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ileri sürmüştü.

"Kendimi baskı altında hissediyorum"

Tutuklu sanık Yakup G.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Yakup G. ve taraf avukatları katıldı. Savunması için söz hakkı verilen Yakup G., "Kadın cinayeti ile yargılanıyorum. Mahkeme heyetinin de kadın olmasından dolayı kendimi baskı altında hissediyorum ancak size güvenim tamdır. Eşim bana ihanet etti, beni birden fazla kişiyle aldattı. Oğuz isimli şahıs bana, ‘Ya eşine sahip çık ya da boşa, sürekli beni yanına çağırıyor’ diye mesaj attı. Eşimi aradım ve nerede olduğunu sordum, evde olduğunu söyledi ancak eve gittiğimde evde yoktu" dedi.

"Kızlarımın gözlerinde annelerini öldürmüş bir baba olarak görüneceğim"

Olay günü bir süre bekledikten sonra eşinin eve geldiğini söyleyen Yakup G., "Eşim eve gelince Oğuz'un bana yazdığı mesajları okudum. Kendini camdan aşağıya atmak istedi. Eşimi tuttum, kendisini atmasına izin vermedim. Tartışmaya başladık, iş dolayısıyla yanımda bulunan bıçağı çıkardım. Birgül bana, 'Sen beni öldüremezsin' diyerek elimdeki bıçağı boynuna doğru götürdü ve olay yaşandı. Kendi zevki peşine düştü, 2 kızıma da sahip çıkamazdı, üzgünüm. Suç işlemek kastıyla hareket etmedim. Benim 2 kızım var. Kızlarımın gözlerinde annelerini öldürmüş bir baba, dışardaki kişiler tarafından da katil olarak görüneceğim. Dışarıda da olsam, içeride de aynı cezası çekmiş olacağım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, gelecek celse tanıkların dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.







İHA