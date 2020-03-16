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Gebze’de mahkemelere devam!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında Kocaeli Adliyesi’nde tutuklu dosyalar ve ivedi işler haricinde erteleme kararı çıkartıldı

Gebze'de mahkemelere devam!

16 Mart 2020 Pazartesi 14:58

 Gebze Adliyesi’nde ise henüz erteleme kararının olmadığı öğrenildi. Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin tedbirler kapsamında, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve işlerin ertelenmesinin mahkemelerce değerlendirilmesi konusunda cumhuriyet başsavcılıklarına, adalet komisyonu başkanlıklarına, bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine tavsiye yazısı göndermişti.

GEBZE’DE İŞLER DEVAM EDİYOR

HSK’nın tavsiyesi üzerine Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından 16 Mart’tan itibaren iki hafta içerisinde olacak tüm duruşmaların tutuklu dosyalar ve ivedi işler hariç ertelenmesi kararı alındı. Konuyla ilgili ise Gebze Adliyesi’nde alınan herhangi bir karar bulunmuyor. Gebze’de işler tüm hızıyla devam edecek.

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