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Hacze gelen avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Gebze ilçesinde haciz için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hacze gelen avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

24 Kasım 2021 Çarşamba 12:50

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yavuz Yazıcı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Maktul Ersin Arslan'ın babası Bahri ve annesi Gülver Arslan ile kardeşi Ezgi Ünlütürk ise salonda hazır bulundu. Çok sayıda baronun başkan, temsilcileri ve Yazıcı'nın meslektaşları da davaya müdahil olmak için duruşmada yer aldı.

Sanık Yazıcı, savunmasında, olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek, "2012 yılında benim yakından uzaktan bağlantım olmayan bir borçtan dolayı 2020-2021 yılına kadar icralar geldi. Ben günübirlik işlerde çalışırım ve evde yoktum. Olay günü eşim aradı. İcra memuru, 2 avukat ve faktöring şirketinin geldiğini söyledi. Eve gittiğimde bana borcum olduğunu söylediler." diye konuştu.

Daha sonra maktulle yaşadığı tartışmayı anlatan Yazıcı, olayda korkutma amacıyla bir el ateş ettiğini kaydetti. Yazıcı, öldürme amacı olmadığını savunarak o sırada kaç el ateş ettiğini bilmediğini aktardı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından katılanlar avukatı, sanığın maktule yönelik gerçekleştirdiği eylemin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçu olduğunu belirterek, sanığın "korkutma amaçlı ateş ettim, şans eseri isabet etti" gibi beyanları olsa da dosya kapsamı ve tanık beyanlarının bunu yalanladığını söyledi.

Olayın oluş biçimi değerlendirildiğinde sanığın eylemi kasten öldürme suretiyle gerçekleştirdiğinin ortada olduğunu vurgulayan avukat, bu nedenle sanığın "kastım yoktu" şeklindeki savunmasına itibar edilemeyeceğini kaydetti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, deliller ışığında sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep ederek, takdiri indirim uygulanmamasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 29 Kasım'a erteledi.

Avukat Ersin Arslan'ın (27) 16 Mart 2021'de haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yavuz Yazıcı hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



AA
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