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Kocaeli'de midibüsün dere yatağına devrildiği kazada ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerden 14 yaşındaki Mert Efe Akıllı'nın cenazesi, toprağa verildi.

Kocaeli'de midibüsün dere yatağına devrildiği kazada ölen öğrencinin cenazesi defnedildi

10 Kasım 2021 Çarşamba 14:55

Gebze Merkez Mezarlık morgundan alınan Akıllı'nın cenazesi, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne getirildi. Burada baba Güven Akıllı, taziyeleri kabul etti.

Mert Efe Akıllı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Akıllı'nın yakınlarının yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ile çocuğun arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

- Kaza

Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü dün, yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile midibüsteki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Yaralı öğrencilerden Esma Nur Avcı (14) kaldırıldığı hastanede gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetmiş, tedavileri tamamlanan 2 öğrenci taburcu edilmişti.

Sürücü Mehmet Ö. ile yaralı 16 öğrencinin ise hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.



AA
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