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Öğrencisi tarafından bıçaklandı!

Gebze Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Necmettin Kuyucu bir öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Öğrencisi tarafından bıçaklandı!

02 Nisan 2019 Salı 14:47

Gebze Atatürk Lisesi’nde gerçekleşen olayda lise öğrencisi F. Ç., Okul Müdür Başyardımcısı Necmettin Kuyucu’yu bıçakladı. Ağır yaralı olarak Medical Park Gebze Hastanesi’ne kaldırılan okul müdürü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


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