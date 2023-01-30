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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ağır yaralı

30 Ocak 2023 Pazartesi 22:42

  Kaza, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Ahmet T. idaresindeki 34 BS 7360 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelip Barış Caddesi’ne yönelen B.S. yönetimindeki 34 BDE 98 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü 20 metre ileriye savrulurken, otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte 100 metre ilerideki tel örgülere çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı motosiklet sürücüsü, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.  
  Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 
 



İHA
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