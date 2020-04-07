hijyen kurallarına riayet edilmesi, maske ve eldiven kullanılması, 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet göstermesi, müşteri sayısının toplam alanın onda biri kadar olması, belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşterinin içeriye alınmaması, içeriye girmek için bekleyen müşterilerin sosyal mesafeyi koruyarak en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiği, manav reyonlarında ambalajsız şekilde yaş sebze ve meyveler tüketicilere seçilmeden satıcılarca poşetlenerek satışa sunulması, çocukların market içerisine alınmaması hususlarında denetim yaparken bu emirlere uymayan işyerleri hakkında da yasal işlemleri gerçekleştiriyor. Covid 19 virüs salgınında fahiş fiyat uygulayarak vatandaşları mağdur eden market, manav vb. işyerlerinin denetimi İl Ticaret Müdürlüğü ile müşterek sürdüren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 58 00 ve Alo 153 Zabıta hattına bildirmeleri ricasını da yineledi.
Zabıta Denetimleri Hız Kesmiyor
Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren market, manav ve benzeri işyerlerini düzenli periyotlarla denetliyor.
hijyen kurallarına riayet edilmesi, maske ve eldiven kullanılması, 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet göstermesi, müşteri sayısının toplam alanın onda biri kadar olması, belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşterinin içeriye alınmaması, içeriye girmek için bekleyen müşterilerin sosyal mesafeyi koruyarak en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiği, manav reyonlarında ambalajsız şekilde yaş sebze ve meyveler tüketicilere seçilmeden satıcılarca poşetlenerek satışa sunulması, çocukların market içerisine alınmaması hususlarında denetim yaparken bu emirlere uymayan işyerleri hakkında da yasal işlemleri gerçekleştiriyor. Covid 19 virüs salgınında fahiş fiyat uygulayarak vatandaşları mağdur eden market, manav vb. işyerlerinin denetimi İl Ticaret Müdürlüğü ile müşterek sürdüren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 58 00 ve Alo 153 Zabıta hattına bildirmeleri ricasını da yineledi.