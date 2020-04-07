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Zabıta Denetimleri Hız Kesmiyor

Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren market, manav ve benzeri işyerlerini düzenli periyotlarla denetliyor.

Zabıta Denetimleri Hız Kesmiyor

07 Nisan 2020 Salı 18:50

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimlerini arttırarak sürdürüyor. Ülke genelinde baş gösteren Covid 19 virüs salgınına karşı Gebze’de başlatılan mücadele kapsamında teyakkuza geçen Gebze Belediyesi’nin zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor.  Vatandaşların sağlığını korumak ve belirlenen kriterlere uygun şartlarda hijyenik gıdalar tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçedeki market, manav ve benzeri işletmeleri denetleyen zabıta ekipleri mevzuata ilişkin konuları tek tek kontrol ediyor. Zabıta ekipleri ilgili genelgelerle belirlenen;

hijyen kurallarına riayet edilmesi, maske ve eldiven kullanılması, 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet göstermesi, müşteri sayısının toplam alanın onda biri kadar olması, belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşterinin içeriye alınmaması, içeriye girmek için bekleyen müşterilerin sosyal mesafeyi koruyarak en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiği, manav reyonlarında ambalajsız şekilde yaş sebze ve meyveler tüketicilere seçilmeden satıcılarca poşetlenerek satışa sunulması, çocukların market içerisine alınmaması hususlarında denetim yaparken bu emirlere uymayan işyerleri hakkında da yasal işlemleri gerçekleştiriyor. Covid 19 virüs salgınında fahiş fiyat uygulayarak vatandaşları mağdur eden market, manav vb. işyerlerinin denetimi İl Ticaret Müdürlüğü ile müşterek sürdüren Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; vatandaşların şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 58 00 ve Alo 153 Zabıta hattına bildirmeleri ricasını da yineledi.

 

 

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