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Genç beyinler bilim insanlarıyla buluştu

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsünce bu yıl ilk kez düzenlenen yaz okullarına katılan yaklaşık 120 öğrenci, Oxford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Stanford Üniversitesinden gelen bilim insanlarından eğitim aldı

Genç beyinler bilim insanlarıyla buluştu

23 Temmuz 2019 Salı 13:48

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Temel Bilimler Araştırma Enstitüsünce (TBAE) bu yıl ilk kez düzenlenen "Kuantumdan Uzaya" ve "Kütleçekimsel Dalgalar" konulu yaz okullarına katılan yaklaşık 120 öğrenci, Oxford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Stanford Üniversitesinden gelen bilim adamlarından eğitim alma imkanı buldu.

TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Alikram Nuhbalaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Temel Bilim Enstitüsünün 2015 yılında yeniden yapılandırıldığını belirterek, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projesi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, temel bilimlere ilişkin düşüncelerini büyük bir titizlik, incelik ve dikkatle dinlediğini aktaran Nuhbalaoğlu, bu alana desteğini açıkça ifade ettiğini aktardı.

Nuhbalaoğlu, bu süreçten sonra Temel Bilimler Enstitüsünde canlanma başladığına işaret ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın da hep yanlarında olduğunu belirtti.

İleri düzeyde eğitim olmadan, ileri düzeyde bilimden bahsetmenin mümkün olmadığını vurgulayan Nuhbalaoğlu, dünyanın en önde gelen bilim insanlarını gençlerle bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

 "Temel bilimin itici gücü meraktır"

Yaz okulunda Oxford Üniversitesinden 3, Massachusetts Teknoloji Enstitüsühren (MIT) 2 ve Stanford Üniversitesinden 1 bilim insanın ders verdiğine işaret eden Nuhbalaoğlu, eğitimlerin çok başarılı geçtiğini bildirdi.

Nuhbalaoğlu, başvuru yapan 325 öğrenciden 120'sinin yaz okuluna katılabildiğini belirterek, ayrıca yaz okulunda İngiltere, Amerika, İran, Hindistan, Azerbaycan'dan 10 öğrencinin de eğitim aldığını kaydetti.

Yaz okulunun ilk konusunun kuantum olduğunu anlatan Nuhbalaoğlu, "Temel bilim, teorik ve matematiksel yöntemlerle gözlem ve deneylerle doğanın gizeminin anlaşılması yönünde temel bilgilerin ortaya konulduğu ve yeni bilgilerin üretildiği bir uğraş alanıdır. Temel bilimin ana hedefi, doğanın işleyişini anlamaktır. Temel bilimin itici gücü meraktır. Bu değerli merakın itici gücüyle yüzyıllar boyunca birbirinden değerli insanlar, doğayla ilgili bilinmeyenleri bilinenlere dönüştürmüş ve insanlığın hizmetine sunmuştur. Temel bilim, insanlığın gelişimi için önemlidir, insanlığın eğitiminde, kültüründe toplumun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Nuhbalaoğlu, kuantum konusunun ele alınmasının öğrencilerde heyecan oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu konuda son 80 yılda ortaya konulan fikirler, bu fikirlerin uygulamaları, nasıl pratik sonuçlara yol açmış, dünyayı ve insanı nasıl değiştirmiştir, insanın hayatını nasıl değiştirmişti? Bütün bunlar okulun tartışma konusuydu. O nedenle ilgi çok yüksekti. Öğrenciler de çok mutluydu. Bizim için bir hayaldi. Bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza vefa borcumuzdu. İstiyorduk ki dünyanın en önde gelen üniversitelerinden hocalar gelsin. Sanki oradaymış gibi burada ders versin, sanki öğrencilerimiz Oxford'daymış gibi dersler alsın ve heyecana kapılsın. Sanırım bunu başardık. Bu nedenle çok mutluyuz. Yaz okulu senede birkaç kez yapılacak. Temel bilimin bütün alanlarını, bilimin ileri konularında kapsayacak şekilde yapılacak. Gençlerimizde dinamik bir heves oluşturacaktır. Temel bilim geleneğinin ülkemizde oluşmasına katkı sağlayacaktır. Gençlerimizde buluş yapma hevesi uyandıracaktır. İleri de okullarımızın süresini daha uzun tutacağız."

"Bilimin birleştirici özelliği var"

Yaz okuluna katılan öğrencilerden çok duygusal mailler aldıklarını aktaran Nuhbalaoğlu, "Çok mutlu olduk. Sadece bir yararlanma olmadı, vizyonumuz açıldı. Geriye dönük bu tür mailler aldık. Ülkemizde zaman zaman böyle okullar düzenlendi. Ama bu kadar verimli bir okul yapılmamıştı. Oxford'dan 3 hoca getirmek çok zordur. Bilimin gücüne inanıyoruz çünkü bilimin birleştirici özelliği var. Din, dil, ırk bilmeden insanlar fikir üzerinde birleşirler. Esas gücümüz bundan kaynaklanır." değerlendirmesinde bulundu. 

Türk milletinin zengin bilimsel bir geçmişi olduğunun altını çizen Nuhbalaoğlu, enstitülerini dünyanın sayılı eğitim merkezleri arasına sokmak için çalıştıklarını vurguladı. Nuhbalaoğlu, "Dünyanın sayılı enstitüleri arasına gireceğiz. Bunu yapabiliriz. Ülkemiz ve Cumhurbaşkanımıza bir vefa borcumuz var." dedi. 



AA
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