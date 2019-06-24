GTÜ ETDAM Faaliyete Geçti

Enzim Test ve Danışmanlık Merkezi (ETDAM), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ’nın desteği ile Gebze Teknik Üniversitesi( GTÜ) Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Binay'ın yürütücülüğünde faaliyete geçti. ETDAM'ın tanıtım toplantısı ise hafta sonu Derince Belediyesi Yelken Kafe Restaurant'da yapıldı. Toplantıya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, farklı üniversitelerden akademisyen ve araştırmacılar katıldı. Toplantı İstiklal Marşı'nın okunması ve protokol konuşmaları ile başladı.

İlk konuşmayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün yaparak ülkemiz için böyle önemli bir konuda ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilimsel çalışmaların önemini çok iyi bildiğini belirten Aygün, önemli çalışmalarından dolayı GTÜ akademisyenlerini tebrik ederek projenin ülke için hayırlı olmasını diledi. Toplantıda söz alan Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu Marka’nın mali destek programlarından söz ederek, bölgede hem lise, hem üniversite, hemde sanayinin ortak kullandıkları üretim altyapılarını desteklediklerini belirtti. ETDAM'ın öneminden bahseden Çöpoğlu, enzimlerin sanayide daha fazla kullanımını sağlayacak, bu konudaki araştırmaları motive edecek, üniversitelerimizin bu konularda yaptığı araştırmaları sanayi ile buluşturacak önemli bir merkez olacağını söyledi.

MERKEZ ÖNEMLİ HİZMETLER SUNACAK

Konuşmasına kullanım alanı olarak yem, kâğıt, deri, ilaç, tekstil, gıda, kozmetik, savunma sanayisi gibi daha birçok sektöre yüksek katma değer katan bir biyoteknoloji ürünü olan enzimlerin önemini vurgulayarak başlayan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, merkezin bu katma değerli ürün konusunda önemli hizmetler sunacağını vurguladı. Aslan, merkezin enzimler ile ilgili her konuda gerek sanayi, gerekse araştırmacılar için alt yapı imkânı sunup motivasyon ve bilgi paylaşacak bir yapı olacağını ifade etti.

Protokol konuşmalarının ardından ETDAM'ın tanıtımını konu alan sunumu projenin yürütücüsü ve GTÜ Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Binay gerçekleştirdi. Enzimler konusunda dünyada yapılan çalışmalar ve bunların katma değerli ürünler için öneminden söz eden Binay, ülkemizin bu konuda çalışmalara büyük oranda ihtiyacı olduğunu söyledi. 21. yüzyılın elmas madenleri olarak tabir ettiği biyoteknoloji ürünlerinin yüzyılın en yüksek katma değerli ürünleri arasında yer aldığının vurgulayan Binay, "Enzimlerin bir (1) mililitrenin binde biri kadar (mikro Litre) miktarı binlerce Euro’ya çıkmakta, çok özel amaçlar ile uygulandığı sektörlerde ortaya çıkan ürüne de yine yüksek oranlarda katma değer katmaktadır. Özellikle ihracata katkı sunan deri sektöründen yem sanayisine, deterjandan ilaca çok farklı sektörlerde enzim kullanımı gerçekleşmektedir. Enzimlerin direk ya da dolaylı yaygın kullanımı ithalatımızda milyonlarca Euro’ya tekabül etmektedir." dedi.

Ülke genelindeki enzim çalışmalarından söz eden Binay, GTÜ ETDAM'ın kurulması ve bir arayüz olarak ortaya çıkmasının nedeninin bu birikimlerin sanayici ile bir araya getirilmesi hedefine yönelik olduğunu belirtti. ETDAM'ın GTÜ Mühendislik Fakültesini içerisinde konumlandırılmış olduğunu söyleyen Binay, merkezin zengin alt yapısı ve Doğu Marmara bölgesinde bu konuda çalışan hocalardan oluşan danışma kurulu ile sanayiden ve akademiden gelen taleplerin karşılanmasında etkin rol oynayacağını belirtti. Binay, sunumunda son olarak Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projenin paydaş ve ekibini tanıttı.