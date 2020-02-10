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Büyükgöz Abu Dabi’de

Başkan Büyükgöz, Gebze’yi uluslararası kentsel forumda temsil edecek.

Büyükgöz Abu Dabi'de

10 Şubat 2020 Pazartesi 09:55

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 10. Dünya Kentsel Forumu (WUF10) için Birleşik Arap Emirlikleri’nde. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) üyesi olan Gebze Belediyesi’ni temsil etmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne giden Başkan Zinnur Büyükgöz, başkent Abu Dabi’de 8-13 Şubat tarihleri arasında devam edecek olan 10. Dünya Kentsel Forumu’nda mevkidaşlarıyla bir araya geliyor.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, forumun ilk gününde UCLG-MEWA Başkanı Mohammed Saadıeh ve Genel Sekreter Mehmet Duman ile birlikte açılış konuşmalarını ve sunumları takip etti. Birleşmiş Milletler Habitat ve Abu Dabi Belediyeler ve Ulaştırma Bakanlığı, Abu Dabi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ortaklığında düzenlenen 10. Dünya Kentsel Forumu’nda sürdürülebilir şehircilik konusunda uluslar arası düzeyde paylaşımlarda bulunulacak.

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Anahtar Kelimeler
Dünya Kentsel FormuAbu DabiBüyükkgözBelediye BaşkanıGebze
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