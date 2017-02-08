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Camiyi Kundakladı...

ABD'nin Florida eyaletinde

Camiyi Kundakladı...

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:46


"Orlando saldırganı"nın gittiği Fort Pierce'teki camiyi kundaklayan kişiye 30 yıl hapis cezası verildi.
 ABD'nin Florida eyaletinde, "Orlando saldırganı"nın gittiği Fort Pierce'teki camiyi kundaklayan Joseph Michael Schreiber 30 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Florida mahkemesinde görülen davada hakimin, Fort Pierce'teki İslam Merkezi içinde bulunan camiyi kundaklayan 32 yaşındaki Schreiber'e, işlediği suçtan dolayı özür dilemesine rağmen, 30 yıl hapis ve 10 bin dolar para cezası verdiği bildirildi.

Bu arada, Schreiber'e verilen para cezasının arttırılabileceği ifade edildi.

Sabıka kaydı olan ve sosyal medyada İslam karşıtı mesajlar paylaşan Schreiber, 12 Haziran'da Orlando'da bir gece kulübünde 49 kişinin ölümüne ve 53 kişinin yaralanmasına yol açan Afganistan asıllı'in gittiği belirtilen camiyi ateşe vererek camide 100 bin dolar civarında maddi hasara yol açmıştı.

 Omar Mateen kimdir?

Florida eyaletinin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne saldırarak 50 kişinin ölümüne neden olan ABD vatandaşı Omar Mateen, 2013'ten bu yana Federal Araştırma Bürosu'nun (FBI) takibinde olan bir isim.

Mateen, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece, gece kulübü Pulse'ta açtığı ateşle aynı zamanda ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısını da gerçekleştirmişti.


NEW YORK (AA) 

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