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DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURBAŞKANINDAN, TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

DOĞU TÜRKİSTAN, SİNCAN ÖZERK BÖLGESİ DEĞİLDİR DEVLETTİR

DOĞU TÜRKİSTAN CUMHURBAŞKANINDAN, TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:31


Doğu Türkistan Cumhur Başkanı Abduvali Buğrahan Osman, Türkistan ayrı bir devlettir. Doğu Türkistan’ı, Sincan Özerk Bölgesi diye adlandıranlar vatan hainidir. Herhangi bir devlet Doğu Türkistan’ı, Sincan olarak tanırsa o devlet bize değil Çin’e destek için bunu kabul etmiştir” dedi.
Doğu Türkistan Cumhur Başkanı Abduvali Buğrahan Osman, Doğu Türkistan’da yaşanan zulme sessiz kalmayan ve Birleşmiş Milletler kürsüsünde yaptığı konuşmada yaşananları dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.
  
Doğu Türkistan Cumhur Başkanı Abduvali Buğrahan Osman, “Doğu Türkistan’da zulüm gören Uygur Türkleri için sadece Türkiye Cumhuriyetimiz oldu. Diğer devlet başkanları susarken sadece Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini gündeme getirdi. Bunun için Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak halkım ve vatanım adına kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah ondan razı olsun” dedi.

1933 yılında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetini ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduğunu vurgulayan Doğu Türkistan Cumhur Başkanı Abduvali Buğrahan Osman, “Herkes sustu, herkes Doğu Türkistan için gözünü kapattı, sadece Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Doğu Türkistan İslam Cumhuriyetimizi kabul etti ve destek verdi. Onun gibi BM’de herkes susarken Türkiye Cumhuriyetimizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Türkistan için konuştu. Bu durum bizi çok mutlu etti ve inşallah bu tarihin tekrarı olacağını gösteren bir mesaj oldu. Yıllardır Recep Tayyip Erdoğan'ı, Doğu Türkistan için sustu, açıklama yapmadı diye eleştirenler oldu. Ama Türkiye Cumhuriyetimiz, açık ve gizli olarak her zaman devletimizin yanında oldu. Doğu Türkistan için susan, gündeme getirmeyen, Uygur Türkleri için hiçbir şey yapmayan devletler için kimse eleştiri yapmıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerde açıklama yaparken bile eleştiri yapanlar oldu. Bu konuda herkesi hassas olmaya davet ediyorum. Halkımızın yaşadığı zulme sessiz kalmayan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Doğu Türkistan Cumhur Başkanı Abduvali Buğrahan Osman, Türkistan ayrı bir devlettir. Doğu Türkistan’ı, Sincan Özerk Bölgesi diye adlandıranlar vatan hainidir. Herhangi bir devlet Doğu Türkistan’ı, Sincan olarak tanırsa o devlet bize değil Çin’e destek için bunu kabul etmiştir” dedi.

Doğu Türkistan Cumhur Başkanı Abduvali Buğrahan Osman, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Zalim Çin, Doğu Türkistan’a Sincan diye isim vermiştir. Aynı Filistin’e Yahudi İsrail’in yaptığı gibi. Hem Filistin’e, İsrail diyenler haindir, hem de Doğu Türkistan’a Sincan diyenler haindir. İsrail diye bir devlet benim nezdimde yoktur, Filistin vardır. Doğu Türkistan da hem ilk Türk devleti hem de ilk İslam Türkleridir. Filistin’i Filistin olarak, doğu Türkistan’ı doğu Türkistan olarak görüp tanıması için tüm devletlere sesleniyorum.  Sosyal medyada Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı, yalan diye eleştiriler oldu. Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı yalansa, halkın seçimi ile seçilen cumhurbaşkanı yalansa, Çin cumhurbaşkanı Şi Cinping gerçek mi? Hiçbir seçim olmadan hiçbir seçim yapmadan komünist rejimde kendisine cumhurbaşkanı diyen Şi Cinping'a kimse eleştiri yapmıyor. Neden Şi Cinpingi cumhurbaşkanı olarak tanıyorsunuz, doğu Türkistan Cumhurbaşkanını tanımıyorsunuz. Çünkü sizler hainsiniz, sizler Çin’in köpeklerisiniz. Biz hiçbir zaman zalim Şi Cinping cumhurbaşkanı olarak tanımadık. Çin cumhurbaşkanı Şi Cinping seçim yapmadan kendini seçmiştir. Biz ülkemiz dışında yaşayan 5 milyon doğu Türkistanlı için halkımızı seçime davet ettik. Aylar önce doğu Türkistan cumhurbaşkanlık seçimi yaptık ve ben seçildim. Biz Doğu Türkistan için seçilmiş tek cumhurbaşkanıyız, kimse eleştiri yapamaz.”
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