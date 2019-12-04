DÜNYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Eliz Kreş'den Anlamlı Kutlama

Dünya engelliler günü dolayısı ile Eliz Kreş Gündüz Bakım Evi işitme engelli velilerinin gününü kutladı.

Eliz Kreş'den Anlamlı Kutlama

04 Aralık 2019 Çarşamba 10:03

Dünya engelliler günü dolayısı ile Eliz Kreş Gündüz Bakım Evi işitme engelli velilerinin gününü kutladı. Eliz Kreş Gündüz Bakım Evi işletmecisi Pınar Uzel duygularını şu şekilde paylaştı ‘Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olmamızı sağlayan , sevgileriyle bizlere farkındalık sağlayan ❤sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alan bağımsız bireyler olarak hayat için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlayan ❤Ardamızın değerli ailesine teşekküreder Dünya Engelliler günlerini kutlarız'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BAKÜ BİLDİRİSİ: TEK MİLLET, TEK MEDYA, 6 DEVLET BAKÜ BİLDİRİSİ: TEK MİLLET, TEK MEDYA, 6 DEVLET
Liderler Zirvesini takip edip belgesel çekimi yaptık Liderler Zirvesini takip edip belgesel çekimi yaptık
Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Türk Konseyi Zirvesi Azerbaycan’da Toplandı Türk Konseyi Zirvesi Azerbaycan’da Toplandı
Dünya Gündemi Dünya Gündemi
Büyükgöz UCLG-MEWA Yönetimine Seçildi Büyükgöz UCLG-MEWA Yönetimine Seçildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

BAKÜ BİLDİRİSİ: TEK MİLLET, TEK MEDYA,...
Azerbaycan’da Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) ve Azerbaycan Matbuat Şurası işbirliğiyle düzenlenen Küresel...

Haberi Oku