Eliz Kreş'den Anlamlı Kutlama

Dünya engelliler günü dolayısı ile Eliz Kreş Gündüz Bakım Evi işitme engelli velilerinin gününü kutladı. Eliz Kreş Gündüz Bakım Evi işletmecisi Pınar Uzel duygularını şu şekilde paylaştı ‘Dünya Engelliler Farkındalık Günü’nde hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olmamızı sağlayan , sevgileriyle bizlere farkındalık sağlayan ❤sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alan bağımsız bireyler olarak hayat için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlayan ❤Ardamızın değerli ailesine teşekküreder Dünya Engelliler günlerini kutlarız'