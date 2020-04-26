Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 200 bini, iyileşenlerin sayısı ise 825 bini geçti.

"Worldometer" sitesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının "merkez üssü" ABD'de vaka sayısı 945 binin üzerine çıktı, can kaybı da 53 bine ulaştı. ABD'deki iyileşenlerin sayısı ise 110 bini geçti.

İtalya'daki can kayıpları 26 bin 384'e çıkarken virüs bulaşanların sayısı 195 bin 351 oldu. Hastalığı atlatanların sayısı ise 63 bin 120'ye yükseldi.

İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısı 22 bin 902'ye, vaka sayısı 223 bin 759'a ulaştı. İyileşen sayısı ise 95 bin 708 oldu.

Fransa'daki can kaybı 22 bin 614'e çıkarken vaka sayısı 186 bin 358, iyileşenlerin sayısı ise 44 bin 594 olarak açıklandı.

İngiltere'deki Kovid-19 vakalarının sayısı 148 bin 377'ye, can kaybı da 20 bin 319'a çıktı.

Can kayıpları Belçika'da 6 bin 917'ye, Almanya'da 5 bin 805'e, İran'da 5 bin 650'ye, Hollanda'da 4 bin 409'a, Brezilya'da 3 bin 762'ye, Kanada'da 2 bin 350'ye, İsveç'te 2 bin 192'ye, İsviçre'de 1593'e, Meksika'da 1221'e, İrlanda'da da 1063'e çıktı.

Salgının ortaya çıktığı ve toplam 4 bin 632 kişinin öldüğü Çin'de 10 gündür yeni can kaybı yaşanmadı.

Çin, uluslararası soruşturmayı kabul etmiyor

Çinli bir yetkili, Kovid-19 salgınının kaynağına ilişkin herhangi bir uluslararası soruşturmayı kabul etmediklerini açıkladı.

Hindistan'da faaliyet gösteren bazı işletmelerin, bazı şartlar altında yeniden açılacağı bildirildi.

Fas Yüksek Bilim Kurulu, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin cenazelerinin salgının yayılmaması için yıkanmayabileceğini açıkladı.

Kenya'da kısmi sokağa çıkma yasağı 21 gün daha uzatıldı.

Nepal, uluslararası uçuş yasağını 15 Mayıs’a kadar uzattı.

Lübnan'da salgının yayılmasını önlemek amacıyla getirilen kısıtlamalar 10 Mayıs'a kadar uzatıldı.

İsrail yönetimi, Kovid-19'la mücadeleyi gerekçe göstererek işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'teki dükkanların iftar öncesinden başlayıp sahura kadar kapatılması kararı aldı.

Angola'da salgınla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) 15 gün uzatıldı.

ABD'deki 3 eyalette önlemler gevşetildi

ABD'nin Georgia, Oklahoma ve Alaska eyaletlerinde salgınla mücadele çerçevesinde alınan önlemler gevşetildi.

Çekya'da salgın nedeniyle ara verilen tren seferleri yeniden başlatıldı.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ezan, ilk kez hoparlörden okunmaya başladı.

Polonya'da ertelenen lig maçlarının 29 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu.

Dünya Sağlık Örgütü, iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci Kovid-19 enfeksiyonundan korunduğuna dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 testlerindeki pozitif sonuç oranının, son 1 haftada yüzde 38'den yüzde 28'e düştüğünü açıkladı.

Belçika'da uygulanan "kısmi tecrit" 4 Mayıs'tan itibaren üç aşamada kaldırılacak.

Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.