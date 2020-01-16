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Saniyede 10 gigabayt veri transferi

Çin, saniyede 10 gigabayt veri transfer edecek genişbant iletişim uydusunu uzaya gönderdi.

Saniyede 10 gigabayt veri transferi

16 Ocak 2020 Perşembe 10:51

 Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, söz konusu genişbant iletişim uydusu, ülkenin güneybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Kuaycou 1A roketiyle yörüngesine gönderildi. 

Havacılık ve uzay şirketi Galaxy Space tarafından geliştirilen uydu, alçak yörüngede seyredecek ve saniyede 10 gigabaytlık veri transfer edecek. Uydunun çöl, okyanus gibi alanların yanı sıra hızlı tren ve uçak gibi iletişimde zorluk yaşanan yerler için kullanılması planlanıyor.

Alçak yörünge uyduları, dünyadan uzaklığı 2 bin kilometreye kadar olan yörüngelerde konumlanıyor.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında", son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma, gözlem, genişbant iletişim uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.



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