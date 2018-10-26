Taşkent’de Devri Alem

İpek Yolu medeniyetinin en önemli güzergâhlarından birisi olan Özbekistan’da Başkent Taşkent’i geziyoruz. Özbekistan’ın aynı zamanda bağımsız tek kenti olan Taşkent, Türki Cumhuriyetlerin en büyük başkenti olma özelliği gösteriyor. Özbekistan’ın Sovyetler Birliği’nden ayrılmasından sonra büyük bir gelişim yaşayan Taşkent’i, Koşukavak Turizm sahibi Rifat Yakupoğlu, rehberimiz ve beraberinde ki heyetle beraber geziyoruz.

Taşkent, Özbekistan’ın başkenti ve en büyük şehridir. Özbekistan’ın doğusunda yer alan Taşkent, Orta Asya’nın da nüfus bakımından en büyük şehirlerinden biridir. Yaklaşık olarak üç milyon nüfusa sahip olan Taşkent eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde de dördüncü büyük kenttir. Tarihin en önemli ticaret yolu olan İpek Yolu’nun üstünde bulunan Taşkent oldukça eski bir yerleşim bölgesidir. 1966 yılında büyük bir deprem yaşamış ve şehrin büyük çoğunluğu tahrip olmuştur. Bu yıkıcı depremden sonra şehirde hızla yenileme çalışmaları başlatılmıştır. Şehir planlamacılığı konusunda başarılı olan Taşkent hızla modern bir görünüme kavuşmuştur.

TAŞKENT’İN YÖNETİMİ

Taşkent, “Şehir Hakimi” adı verilen bir vali-belediye başkanı tarafından yönetilmektedir. Şehir Hakimi’nin ataması cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır. Bu yönetim birimi de “Taşkent Şehir Hakimiyeti” olarak adlandırılmaktadır. Şehir 11 idari bölgeye ayrılmıştır. Bu idari bölgelere Özbekçede “Tümen” denilmektedir. Taşkent’in 11 tümeni Bektemir, Mirza, Uluğbey, Mirabad, Sergeli, Sabir Rahimov, Üçtepe, Çilanzar, Hamza, Şeytantaur, Yunusabad ve Yakansaray’dır. Bu tümenler de “tümen hakimleri” tarafından yönetilmektedir. Oldukça sistematik bir yönetim şekline sahip olan Taşkent her geçen gün daha da güzel bir görünüme kavuşmaktadır.

Taşkent’te Sovyet dönemin izlerini barındıran ve yıkılmaya yüz tutmuş binalarla yeni yapılan modern ve estetik binalar yan yana bulunur. Şehirdeki imar çalışmaları halen devam etmekte olup yeni binalar, parklar, kongre salonları inşa ediliyor. Köklü bir tarihe sahip olan Taşkent’te yerleşim milattan önceki yıllara kadar uzanır. Bölgede izine rastlanılan ilk yerleşim “Ming Uruk- Bin Erik” olarak anılan yerleşkedir. Bu yerleşimin tarihi ise M.Ö 2. yüzyıldır. Taşkent, bu tarihten sonra pek çok devlet tarafından yerleşim bölgesi olarak tercih edilmeye devam etmiştir.

KÜLTÜR KENTİ TAŞKENT

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te gezilecek pek çok yer, yapılacak pek çok aktivite mevcuttur. Taşkent, tarih boyunca yerleşke olarak seçilmiş bölgelerden birisidir. Bunun bir getirisi olarak şehirde çok sayıda tarihi yapı bulunuyor. Şehirde göz kamaştırıcı camiler, özgün mimarili medreseler, tarihi kişilerin heykelleri mevcuttur. Tarihi binaların yanı sıra yemyeşil parkları, hareketli caddeleri ile de turistlerin ilgisiniz çekiyor. Taşkent’te sanata, tarihe ve bilimi oldukça önem veriliyor. Şehrin dört bir yanında müzeler, sanat galerileri, konser salonları bulunuyor.

İpek Yolu Medeniyeti Orta Asya gezimiz devam ediyor. Devri Alem Belgesel ekibi olarak kadim medeniyetimizi ekranlara ve gazetemiz sayfalarına yer vermeye devam ediyoruz.