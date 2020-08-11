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EĞİTİM:
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18 öğrenci yüzde 2'lik dilimde

Ücretsiz olarak ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim veren Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bilgievleri kısa bir süre önce gerçekleştirilen LGS sınavlarında bu özelliğini bir kez daha ortaya koydu.

18 öğrenci yüzde 2'lik dilimde

11 Ağustos 2020 Salı 10:51

 

Bu yıl Bilgievleri’nin 8. sınıfında eğitim gören binlerce öğrenci sınavda önemli başarılara imza attı. Çok sayıda öğrenci bir özel okula gitmeden ya da kurs almadan Bilgievleri’nde verilen eğitimle LGS sınavından alnının akıyla çıktı. 2020 yılında Bilgievi etkinliklerine katılan 18 öğrenci sınavda yüzde 2’lik dilime girerek gelecek adına önemli bir adım attı.

 

BAŞARI TESADÜFLE GELMİYOR

Bilgievleri, yılın başından itibaren başaranın tesadüf olmadığını göstererek LGS sınavına girecek olan 8. sınıf öğrencilerini adeta eğitim kampına aldı. LGS adayları için, rutin derslerin yanı sıra, hızlandırılmış bilgi destek programı ile ek kurslar düzenledi. Çocukların sınav stresine karşı ise özel bir strateji belirlendi. Bilgievleri, ders döneminde öğrencilerin biraz olsun rahatlaması için çeşitli eğlenceli faaliyetler ve kültür gezileri düzenlenerek öğrenciler hazır hale getirildi. Söz konusu eğitim anlayışının olumlu sonuçları ise LGS sınavı sonrasında ortaya çıktı.

 

HÜMA HATUN BİLGİEVİ ZİRVE YAPTI

Elde edilen başarı, özellikle Bilgievlerine çocuklarını gönderen aileleri oldukça mutlu etti. Kocaeli’de bulunan 17 Bilgievinden öğrenciler başarılı olurken özelikle Gebze Hüma Hatun Bilgievi bu alanda 7 öğrenciyle önemli bir başarı elde etti.

 

 

FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNUYOR

Türkiye’de fırsat eşitliğine yönelik önemli bir hamle olan Bilgievleri, Büyükşehir Belediyesi gençlik yapılanması Kılavuz Gençlik Modeli’nin önemli bir ayağını oluşturuyor. Özelikle ailelerin ekonomik durumuna önemli katkı sunan Bilgievleri özel ders, kurs ya da özel okul imkânı olmayan ailelere adeta nefes oluyor. Bilgievleri sayesinde çocuklarının en iyi şekilde sınava hazırlanması nedeniyle aileler Büyükşehir Belediyesinden memnun kalıyor.

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