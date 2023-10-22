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580 öğrenciden 100. yıla özel koreografi

Kocaeli'de 580 ortaokul öğrencisi, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı. O anlar havadan da görüntülendi.

580 öğrenciden 100. yıla özel koreografi

22 Ekim 2023 Pazar 15:17

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla okul bahçelerinde özel bir organizasyon yapan İzmit Atatürk Ortaokulu öğrencileri, sergiledikleri koreografi ile duygu dolu anlar yaşattı. Müzik öğretmeni Meral Erbil ve teknoloji öğretmeni Aynur Çakır'ın eşliğinde okul bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yılına özel ay yıldızlı tişörtleriyle bir araya gelen 580 öğrenci, 'Feda Türkiyem' ve 'Atatürk çocukları' şarkılarıyla koreografi yaptı.

Hazırladıkları koreografi hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Meral Erbil, "100. yıla yakışır bir kutlama olduğunu düşünüyorum. Çok duygusal, duyguların tavan olduğu bir gösteriydi. O anı yaşamanızı isterdim. Çok mutluyum, çocuklarımla gurur duyuyorum. Hepsini çok seviyorum, nice yüzyıllar diliyorum" dedi.

Öğretmenlerin ve velilerin duygu dolu anlar yaşadığı gösteride ortaya çıkan özel anlar havadan da görüntülendi.





İHA
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