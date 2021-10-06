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6. Uluslarası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (6ICEES)

Dünya ve Türkiye'nin önde gelen deprem mühendisliği alanında uzman bilim insanları 13-15 Ekim tarihleri arasında “6. Uluslarası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (6ICEES)”nda Gebze'de bir araya geliyor.

6. Uluslarası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (6ICEES)

06 Ekim 2021 Çarşamba 13:27

 

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen, Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansının bu yıl 6’ncısı (6ICEES) 13- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde, GTÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.Bu yılki konferansın ana temaları “Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler ve “Sismik Dirençlilik” olarak belirlenmiştir. Ayrıca afet yönetimi ve risk, geooteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, tarihi yapılar, erken uyarı sistemleri, yapısal sağlık izlemesi, deprem yönetmelikleri, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı vb. bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar gerçekleşecektir. Yurt dışından katılımcıların çevrimiçi, yurt içindeki katılımcıların ise yüz yüze katılacağı konferans, 3 gün boyunca sürecektir.  

 

Deprem mühendisliği camiasında dünyaca tanınan Prof. Dr. Masanori HamadaProf.DrYoshiyuki Kanesa, Prof. Dr. Ayhan İrfanoğlu, Prof. Dr. Ertuğrul Taciroğlu, Prof. Dr. Jay ShenDoç.DrAybige Akıncı, Prof. Dr. Antonio Bobet, Prof. Dr. Jonathan Bray, Prof. Dr. Fabrizio MollaioliDoç.DrFabrizio Paolacci, Prof. Dr. Anastasios Sextos, Dr. Nicolaos TheodoulidisProf.Dr. Mehdi Zare gibi birçok bilim insanı davetli konuşmacı olarak 6ICEES’e katılacaktır. Konferansımızda ayrıca AFAD, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İPKB, DASK, Kızılay, Üniversiteler ve özel sektör katılımı ile panel ve farklı etkinlikler düzenlenecektir. Konferans programı www.iceesturkey.org adresinden erişebilir olup davetli konuşmacıların sunumlarını çevrimiçi olarak yayınlacak ve oturumları izlemek ücretsiz olacaktır.   

 

13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında, GTÜ Kongre Merkezinde değerli katılımlarınızla görüşmek dileğiyle saygılarımızı sunarız. 

 

 

Saygılarımızla, 
  

 

6ICEES DÜZENLEME KURULU 



 

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