6. Uluslarası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı (6ICEES)

Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından iki yılda bir düzenlenen, Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansının bu yıl 6’ncısı (6ICEES) 13- 15 Ekim 2021 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ev sahipliğinde, GTÜ Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.Bu yılki konferansın ana temaları “Afetlere Hazırlık Yılı Kapsamında Afet Risklerinin Azaltılmasında Yenilikçi Teknolojiler” ve “Sismik Dirençlilik” olarak belirlenmiştir. Ayrıca afet yönetimi ve risk, geooteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, tarihi yapılar, erken uyarı sistemleri, yapısal sağlık izlemesi, deprem yönetmelikleri, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı vb. bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar gerçekleşecektir. Yurt dışından katılımcıların çevrimiçi, yurt içindeki katılımcıların ise yüz yüze katılacağı konferans, 3 gün boyunca sürecektir.