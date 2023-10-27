Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 21 yılda eğitim öğretimde önemli bir başarı elde edildiğini dikkat çekerek, "Başka bir ülkede bu rakamları okusaydık, 'devrim yapmışlar' diyebileceğimiz rakamlar var ama politikada bu çok eleştiri konusu oluyor. Eleştirenlerin bunları görmesi gerekiyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak için Kocaeli'ye geldi. Bakan Tekin, Kocaeli programında ilk olarak İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, Filistin-İsrail çatışmalarına değinerek, "Malum dünya şuanda bir insanlık imtihanına tabi tutulmuş durumda. Maalesef dünya barışını, temel insan haklarını ve hukuki ilkeleri korumakla sorumlu olan uluslararası yapılar, bu imtihanda en başarısız olmuş durumdalar. Bu müdahalede başarısız olduklarına göre ya bu kurumları yöneten kişilerin tercihleri siyasal ya da ideolojik, ya da bu kurumları yöneten kişilerin tabi oldukları evrensel metinler diye tanımlanan metinlerde sıkıntı var. İkisinden birisi eksik ki bu kurumlar müdahale etmiyorlar" dedi.

"Biz büyük bir aileyiz, büyük bir teşkilatız"

Bakanlık görevini devraldıktan sonra Türkiye'yi il il dolaştığına dikkat çeken Bakan Yusuf Tekin, "Biz büyük bir aileyiz, büyük bir teşkilatız. Bu aile, bu teşkilat, merkezi kararlarla veya merkezden yereli görmeden alınan kararlarla belki sağlıklı yönetilemeyebilir. Biz bu anlamda hem fiziki altyapımızla ilgili, hem insan kaynakları portföyümüzla ilgili, hem de eğitimin içeriği ve niteliğiyle ilgili konularda kararlar almadan önce sahadaki arkadaşlarla, bizim yükümüzü çeken mesai arkadaşımızla, valilerimiz, belediye başkanlarımız, siyasetçilerimizle istişare ederek kararlarımızı almaya çalışıyoruz" diye konuştu.





"1 milyon 200 bin öğretmen arkadaşımızla birlikte eğitim öğretim hizmeti veriyoruz"

Bakan Yusuf Tekin, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısında Kocaeli'nin eğitim öğretimdeki fiziki altyapısını, eksiklikleri, ihtiyaçları ve eğitimin niteliğini artırmak için alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini ifade etti. 21 yıl önce Türkiye'de 360 bin civarında resmi ve özel dersliklerde eğitim öğretim hizmetinin verildiğini kaydeden Yusuf Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ise 750 bine yakın resmi ve özel dersliğimiz var. Mevcut derslik stoğu 2 katına çıkmış durumda. Bu önemli bir başarı kriteri. Bu 750 bin civarında derslikle şuan 1 milyon 200 bin öğretmen arkadaşımızla birlikte eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. 21 yıl önce yaklaşık 500 bin öğretmen vardı. Türkiye'nin mevcut öğretmen sayısının 2 katından daha fazlasıyla eğitim öğretim hizmeti yürütüyoruz. Bu belki içeride çok tartışılıyor ancak uluslararası raporlara da yansımış durumda. Türkiye'nin 21 yıl içerisidne dünya standarlarını sağlayacak fiziki altyapı ve insan kaynağı temini yaptığını gösteren veriler. Bu anlamda Kocaeli'deki rakamları da paylaşayım. Kocaeli'de 2001 yılı itbariyle öğretmen sayısı 9 bin 700 civarındaydı. Yani 10 binin altında. Bugün 29 bin, 30 bine yakın öğretmenimiz var. Bu çok önemli. Neredeyse öğretmen sayımız 3'e katlanmış durumda. 2002 yılında Kocaelide 497 okul varken, bugün itibariyle bin 586'ya çıkmış durumda. Derslik sayısı itbariyle baktığımızda yaklaşık 6 bin 700 derslik var 2002 yılında, bugün 18 bin 525 derslik var"





"Eleştirenlerin bunları görmesi gerekiyor"

Herkesin eğitim ve öğretimdeki beklentilerinin farklı olduğunun altını çizen Bakan Tekin, "Hepimizin daha iyi arzu etmek için önerileri, düşünceleri mutlaka olacak ama şunun altını çizmemiş lazım, yapılanları görerek hareket etmemiz lazım. Burada tablolar bu gösteriyor. Başka bir ülkede bu rakamları okusaydık, "devrim yapmışlar" diyebileceğimiz rakamlar var ama politikada bu çok eleştiri konusu oluyor. Eleştirenlerin bunları görmesi gerekiyor. Bunu açık açık söyleyeyim" şeklinde konuştu.

İHA