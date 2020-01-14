Başkan Büyükgöz kariyer gününe katıldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze Belediyesi ve Gebze İŞKUR ortaklığında gerçekleşen “Engelsiz Kariyer Günleri” programına katıldı. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşen programla engelli vatandaşlar firma yetkilileriyle görüştürülerek işe yerleşmelerine destek verildi.

ENGELLİ YOK ENGEL VAR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Engelli hemşerilerimizin işe yerleşmesi noktasında Gebze Belediyemiz ve İŞKUR işbirliğinde yaptığımız çalışmalardan oldukça verimli sonuçlar aldık. Birçok branşta engelli demeye dilimin varmadığı insanların ne kadar başarılı olduğuna şahit olduk. Aslında engelli birey yok, bireylere engeller var. O engelleri kaldırdığımız zaman aslında her şey düzelecek. Biz Gebze Belediyesi olarak bu konuya hassasiyetle yaklaşıyor ve engelli diye tabir edilen bireylerin tüm engellerini ortadan kaldırmak adına çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.