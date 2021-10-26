Başkan Büyükgöz’den Gençlere Tam Destek





Gençlerin ve öğrencilerin her zaman yanında olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eğitime de desteğini artırarak sürdürüyor. Başkan Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda başlatılan ve ilçedeki okullarda öğretim gören öğrencilere yönelik kırtasiye malzemesi desteği devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve çanta hediye etti. Okulda eğitimlerini sürdüren öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, gençlerle langırt ve masa tenisi oynadı. Gençlerle dersleri ve bundan sonraki eğitim hayatlarındaki amaçladıkları hedefleri konusunda sohbet de eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, derslerinde başarılar diledi.



















