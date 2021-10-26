banner685
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz’den Gençlere Tam Destek

Eğitime ve öğrencilere desteğini her geçen gün arttırarak sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’ne de kırtasiye desteğinde bulundu.

Başkan Büyükgöz'den Gençlere Tam Destek

26 Ekim 2021 Salı 13:34

Gençlerin ve öğrencilerin her zaman yanında olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eğitime de desteğini artırarak sürdürüyor. Başkan Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda başlatılan ve ilçedeki okullarda öğretim gören öğrencilere yönelik kırtasiye malzemesi desteği devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, öğrencilere kırtasiye malzemesi ve çanta hediye etti. Okulda eğitimlerini sürdüren öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, gençlerle langırt ve masa tenisi oynadı. Gençlerle dersleri ve bundan sonraki eğitim hayatlarındaki amaçladıkları hedefleri konusunda sohbet de eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, derslerinde başarılar diledi.  












Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“Allah Rızası İçin Çalışmalarınızda En Önemlisi Çocukların Eğitimi Olsun” “Allah Rızası İçin Çalışmalarınızda En...
Milli Eğitim Bakanı ​Özer: Bugün itibariyle 1. doz aşısı olan öğretmen oranımız yüzde 93 Milli Eğitim Bakanı ​Özer: Bugün itibariyle...
SUADİYE İLK ve ORTAOKULU ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERİ ERASMUS+ PROJESİ KAPSAMINDA İSPANYA’DAN DÖNDÜLER SUADİYE İLK ve ORTAOKULU ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİLERİ...
TRAFİK EĞİTİM PARKI İLE KADIN VE ÇOCUK SPOR MERKEZİ AÇILIYOR TRAFİK EĞİTİM PARKI İLE KADIN VE ÇOCUK SPOR...
Darıca Belediyesi’nden ücretsiz İngilizce kursu Darıca Belediyesi’nden ücretsiz İngilizce kursu
"Geleceğin Ekranı" eğitimleri öğretmenler ve...
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

“Allah Rızası İçin Çalışmalarınızda...
Türkiye’deki Roman Derneklerinin katılımıyla gerçekleşen Roman Çalıştayı’nda katılımcılara seslenen...

Haberi Oku