Beyaz Kalpler’de mezuniyet sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde kahve uzmanlığı (barista) ve servis elemanı öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı. Mezuniyet sevincinde ailelerin ve öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

BARİSTA KURSU İLK MEZUNLARINI VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, bu sene bir ilki başararak öğrencilerine kahve uzmanı (barista) kursu açmıştı. Özel sektörde rahatlıkla iş sahibi olunabilen meslek için merkezde 15-18 yaş arası 13 öğrenci, eğitim gördüğü kurstan mezun oldu. Ayrıca yine servis elemanı kursu alan 7 öğrenci de mezun olarak sertifikalarını aldı.

930 SAAT SERVİS ELEMANLIĞI, 750 SAAT BARİSTA EĞİTİMİ

Merkezde uzman personeller aracılığı ile eğitim alan aşçı yardımcılığı öğrencileri, 930 saatlik eğitimin ardından sertifikalarını aldı. Ayrıca 750 saat barista eğitimi alarak mezun olan öğrenciler, sertifikalarını alarak iş hayatına atılmak için kolları sıvadı.

AİLELERİ EŞLİK ETTİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan’ın elinden sertifika alan öğrencilerin mezuniyet sevincine aileleri de ortak oldu. Aileleriyle birlikte sertifika alan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Barista kursu öğrencileri, Türk kahvesi, Espresso ve Espressodan üretilen kahveler (Capucino, Latte, Americano, filtre kahve vb.) gibi içeceklerle alakalı uzmanlık bilgileri aldı. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi KOÜSEM ile de yapılan protokol kapsamında öğrenciler KOÜSEM sertifikasına sahip oluyor.