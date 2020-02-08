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Beyaz Kalpler’de sertifika heyecanı

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde verilen meslek kurslarını tamamlayan 25 öğrenci sertifikalarını aldı.

Beyaz Kalpler'de sertifika heyecanı

08 Şubat 2020 Cumartesi 10:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde sertifika heyecanı yaşandı. Kursları başarıyla tamamlayan 25 öğrenciye sertifikaları verildi.

 

MESLEK KURSLARI TAMAMLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde eğitim gören öğrencilere meslek kursları veriliyor. Bu kapsamda Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde 7. dönem "Aşçı Yardımcılığı", 3. dönem "Elektrik Pano Monitörlüğü" ve 7.dönem "Barista ve Servis Eleman Yardımcılığı" kursunu başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sertifikalarına kavuştu.

 

ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

7. dönem "Aşçı Yardımcılığı” kurslarına gelen öğrenciler kurs süresince 10 çeşit çorba, 5 çeşit salata ve 5 çeşit ara sıcak olmak üzere toplamda 25 çeşit ana yemek ve 10 çeşit sütlü ve şerbetli tatlı yapımı öğrendi. Kahvaltı çeşitlerinin yanında hijyen-temizlik konularında da eğitim gören öğrencilerin sekizi şuan otel ve restoranlarda çalışıyor.

 

6 AYLIK KURSLAR

Elektrik pano monitörlüğü öğrencileri geldikleri günden itibaren iş sağlığı ve güvenliği, elektriğin temel esasları, elektrik tesisatı, kumanda, pano ve kompanzasyon eğitimleri aldı. Yeni dönemde kursun adının elektrik bakım, onarım ve üretim olarak değiştirilmesi ile beraber, daha önce aldıkları eğitimlere ilaveten yenilenebilir enerji eğitimleri de aldı. Verilen eğitimlerle mezun olan öğrenciler elektrik alanında herhangi bir konuda çalışmak üzere temel yeterlilikleri kazanmaları hedeflenmekte. Mezun olan öğrencilerden beşi farklı işletmelerde çalışmakta ve içlerinden bir öğrenci mesleki yeterlilik sınavına girip başarılı oldu.

 

 

 

BARİSTA KURSU

“Barista ve servis eleman yardımcılığı” kursu boyunca öğrencilere en az 15 çeşit yerel ve uluslararası kahve yapımı ve sunumu öğretildi. Öğrenciler, sıcak içeceklerin yanında taze sebze ve meyveler kullanarak karışım yapımını öğrendi. 7 aylık eğitimleri süresince öğrendiklerini uygulama imkânı bulan öğrenciler iş başı yapmak için girişimlere başladı.

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