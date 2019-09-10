Bilgi Evlerinde kayıtlar 16 Eylül’de başlıyor

Çayırova Belediyesi’nin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz ders destek programları ve çeşitli konularda kurs hizmeti veren Bilgi Evlerinde 2019-2020 eğitim öğretim dönemi için tüm hazırlıklarını tamamlandı. 16 Eylül Pazartesi günü kayıtların başlayacağı Bilgi Evleri 7 merkezde 9 mahalleye hizmet verecek. 6 Ekim’de 30’dan fazla branşta eğitimlerine başlayacak olan Bilgi Evlerinde Eğitim, Kültür, Sanat ve Sportif faaliyetlerin yanı sıra beceri ve mesleki eğitim kursları da yer alacak. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ders destek programları (Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce) alanında uzman, seçkin öğretmen kadrosu tarafından kurslar verilecek. Ayrıca eğitici kulüpler oluşturulan Bilgi Evleri’nde Satranç, Drama, Müzik (gitar, bağlama, piyano, bateri) ve Halk Oyunları alanlarında da eğitimler verilecek.

30’DAN FAZLA BRANŞ

Sportif etkinlikleriyle de göz dolduran Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde Futbol, Basketbol, Voleybol, Karate, Boks ve Jimnastik branşlarında eğitim almak isteyen öğrencilere uzman eğitmenlerle ücretsiz hizmet veriyor. Zengin ve seçkin kütüphaneleriyle dikkat çeken Bilgi Evleri’nde eğitim gören öğrenciler, özel olarak hazırlanmış bilgisayar sınıflarıyla da güvenli internet ve bilişim imkânından faydalanabiliyor. Tüm bu hizmetlerin yanı sıra velilere yönelik ücretsiz çeşitli kurslarla hizmet verilecek. Okuma Yazma kursundan Kur’an-ı Kerim kursuna, spordan el sanatları kurslarına, meslek kurslarından sanat kurslarına kadar birçok branşta açılan kurslardan Çayırovalılar faydalanacak.

HAZIRLIK KURSLARI

Çayırova Bilgi Evleri, ana derslerin yanında kişisel gelişim ve hobi kurslarıyla da gençlerin ilgisini çekiyor. Bilgi Evleri’nde ilköğretim, lise ve üniversiteye hazırlık gruplarına ders desteğiyle beraber yeteneklerini keşfetme, ilgi alanlarında kendini geliştirme fırsatı sunuluyor. Eğitim, Kültür, Sanat ve Sportif faaliyetlerinin yanı sıra birçok branşın yer aldığı merkezlerde, İlköğretim öğrencileri için Mental Aritmetik, Mental İngilizce, Resim, Gitar, Hızlı Okuma, Zeka Oyunları, Bağlama, Ses Eğitimi, Koro ve Ritim alanlarında kurslar olacak. Uzman eğitmenler tarafından, lise ve üniversiteye hazırlanan tüm gençler için Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji konularında ders anlatımı, etüt ve soru çözümleri yapılacak. Tüm bu derslerin yanında sosyal hayatlarını destekleyecek Resim, Bağlama, Gitar, Ses Eğitimi, Ritim, El Sanatları, Örgü Oyuncak, Sanatsal Tasarım, İşaret Dili Eğitimi, Arapça, Autocad, Web Tasarım kursları da yer alacak. Gençlerin ortak yaşam alanı haline gelen zengin kütüphanesi ve bilgisayar odalarıyla Gençlik Merkezi’nde de üniversiteye hazırlanan öğrenciler için sınava hazırlık kursları düzenli bir şekilde verilecek.