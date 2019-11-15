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EĞİTİM:
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Bilim Merkezi’nde Yabancı Öğretmenlere Kodlama Eğitimi

Erasmus+programı kapsamında yabancı öğretmenlere, Kocaeli Bilim Merkezi Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda kodlama eğitimi verildi.

Bilim Merkezi'nde Yabancı Öğretmenlere Kodlama Eğitimi

15 Kasım 2019 Cuma 09:35

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi, gerçekleştirdiği etkinlikler, projeler ve atölye eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Erasmus+ programı kapsamında ilimizdeki İzmit 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde yer alan yabancı öğretmenlere Kocaeli Bilim Merkezi Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda kodlama eğitimi verildi.

 

BİLİM MERKEZİ’NDE AĞIRLANDILAR

Öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Erasmus+ projesi ile şehrimizde eğitim alan ve çalışma yapan öğretmenler, kodlama eğitimleri için Kocaeli Bilim Merkezi’nde ağırlandı. Avrupa’nın farklı şehirlerinden gelen öğretmenler ilk olarak galeri ve sergi alanlarını gezerken düzenekleri tek tek inceledi. Daha sonra Mucit Dünyası Laboratuvarı’na alınan öğretmenlere Kocaeli Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından kodlama eğitimi verildi.

 

KENDİ KÂĞITLARINI YAPTILAR

Bilim Merkezi gezisi ve kodlama eğitiminin yanı sıra SEKA Kâğıt Müzesi gezisi yapan öğretmenlere, kâğıdın serüveni anlatılırken, El Yapımı Kâğıt Atölyesi’nde kendi kâğıtlarını yapma imkânı sağlandı. Yabancı öğretmenler Kocaeli’de olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek geziler sırasında bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

 

 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi, gerçekleştirdiği etkinlikler, projeler ve atölye eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Erasmus+ programı kapsamında ilimizdeki İzmit 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu bünyesinde yer alan yabancı öğretmenlere Kocaeli Bilim Merkezi Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı’nda kodlama eğitimi verildi.

 

BİLİM MERKEZİ’NDE AĞIRLANDILAR

Öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Erasmus+ projesi ile şehrimizde eğitim alan ve çalışma yapan öğretmenler, kodlama eğitimleri için Kocaeli Bilim Merkezi’nde ağırlandı. Avrupa’nın farklı şehirlerinden gelen öğretmenler ilk olarak galeri ve sergi alanlarını gezerken düzenekleri tek tek inceledi. Daha sonra Mucit Dünyası Laboratuvarı’na alınan öğretmenlere Kocaeli Bilim Merkezi eğitmenleri tarafından kodlama eğitimi verildi.

 

KENDİ KÂĞITLARINI YAPTILAR

Bilim Merkezi gezisi ve kodlama eğitiminin yanı sıra SEKA Kâğıt Müzesi gezisi yapan öğretmenlere, kâğıdın serüveni anlatılırken, El Yapımı Kâğıt Atölyesi’nde kendi kâğıtlarını yapma imkânı sağlandı. Yabancı öğretmenler Kocaeli’de olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek geziler sırasında bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

 

 




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