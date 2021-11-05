Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Kocaeli'de anaokulu açılışı yaptı

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki törende konuşan Semiha Yıldırım, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'yla başlayan haftanın, aynı zamanda Kızılay Haftası olduğunu kaydetti.

Kızılayın, dünyanın dört bir yanında mazlumlara ışık saçtığını vurgulayan Yıldırım, "Görene huzur, mutluluk ve umut veren Türk Kızılayımız, 'büyük ülke, güçlü Türkiye' misyonu doğrultusunda büyük sorumluluklar taşıyor. Tüm Kızılay yöneticilerinin, çalışanlarının ve elbette gönüllülerin bu vesileyle Kızılay Haftası'nı tebrik ediyorum." dedi.

Yıldırım, iyiliğin amiral gemisi Türk Kızılayının yüzlerce hayırlı ve kutsal görev icra ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"İyilik adına projeler hayata geçiriliyor. İşte bu projelerden biri de '81 İl 81 Anaokulu Projesi'dir. Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının yüklendiği projeyi, farkındalık yaratmak amacıyla naçizane bendeniz himaye ediyorum. Başta selamlarını getirdiğim eşim Binali Bey ve tüm ailemiz, bu vizyon eğitim projesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. İstanbul Kızılay Şubesi'nin koordinasyonundaki bu projede amacımız, okul öncesi eğitimin önemi hususunda farkındalık yaratmaktır. Tamamlanan ve süreçleri devam eden okullarımızla sayı çoktan 60'lara yaklaştı."

- "Çocuklarımızı medeniyet değerlerimizle buluşturmak istiyoruz"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da uluslararası rekabette Türkiye'nin bir adım öteye çıkmasını sağlayacak ön önemli stratejik alanlardan bir tanesinin eğitim olduğunu vurguladı.

Dünyadaki son evrensel imparatorluğun sahibi olduklarına işaret eden Yavuz, kutlu milletin evlatları ve büyük medeniyetin mirasçısı olduklarını söyledi.

Yavuz, hem kendileri hem ezilen ve Türkiye'ye umut bağlayan kardeşleri hem de tüm dünya için yeniden diriliş ve kıyama kalmak zorunda olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Barış, özgürlük, demokrasi ve insan hakları diyenlerin dünyada, zulüm, kan ve gözyaşı akıttıklarını gördükçe, insanların mülteci hale getirildiğini, evlerinden, barklarından atıldığını, yok edildiklerini gördükçe hepimiz üzülüyoruz ve hüzünleniyoruz. Çıkışımız nedir? Çıkışımız, çocuklarımızı yetiştirmek, medeniyet değerlerimizle buluşturmak, iyi insan haline getirmek ve tekrar muhteşem medeniyetimizin ihtişamına katkı sunmak."

- "İnsana yapılan yatırım, en verimli yatırımdır"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise okul öncesi eğitimin önemine işaret ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kızılayın 153 yıldır hayırseverlerin gönüllü katkıları ve bağışlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Kınık, "Kızılay olarak eğitime, çok boyutlu destek veriyoruz. Özellikle eğitime erişim fırsatında adaletsizlik yaşayan yavrularımıza, eğitim bursu veriyoruz. Milyonlarca çocuğumuza giysi, kırtasiye, yatılı bölge okullarında okuyan bütün talebelerimize düzenli olarak maddi destek ve eğitim desteği sağlıyoruz. 2030 stratejimizin en önemli hedeflerinden bir tanesi, eğitime destek çünkü inanıyoruz ki insana yapılan yatırım, en verimli yatırımdır." diye konuştu.

Hayırsever Şen ailesi adına konuşma yapan Yaman Şen de ülkenin en değerli varlığı olan çocukların geleceği için desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.

Ülkenin istikbali için en önemli unsurun, Türkiye'yi daima daha ileri seviyelere taşıyacak gençliğin olduğunu vurgulayan Şen, "Topluma faydalı evlatlar yetiştirebilmenin temeli ise onlara eğitim alanında kusursuz olanaklar sağlamaktan geçmektedir. Bizler ise çocuklarımıza bu olanakları sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız." dedi.

Yıldırım ve davetliler, daha sonra İl Müftüsü Sinan Cihan'ın duasının ardından okulun açılış kurdelesini kesti.

Törene İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanı Mehmet Uğurelli ve Şen ailesi üyeleri katıldı.











