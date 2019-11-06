Büyükşehir’den engellilere E-KPSS hazırlık kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KPSS’ye hazırlanan engelli vatandaşlar için E-KPSS kursu açtı. Kurslarda ders başı yapan engelli vatandaşlar Nisan ayına kadar eğitim alacak.

E-KPSS KURSLARINDA DERS BAŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından engelli bireylerin kamu kurumlarına yerleştirmelerine destek olmak amacıyla açılan E-KPSS kurslarında dersler başladı. Kursiyerler Türkçe, Matematik, Atatürk İlkeleri, Türkiye Coğrafyası, Kültür ve Medeniyetler, Temel Yurttaşlık, Türkiye ve Dünya ile ilgili temel ve güncel konulardan oluşan derslerden eğitim görüyor.

HER ENGEL GRUBUNA ÖZEL SINIF

Kurslara katılan engelliler engel durumlarına göre ayrı sınıflarda eğitim görüyor. Bu kapsamda işitme engelli, işaret dili ile iletişim kuran engelliler derslerine işaret dili tercümanı da katılıyor. Öğrenme güçlüğü olan engellilere de ayrı sınıflarda, özel eğitim öğretmeni ile destek veriliyor. Ayrıca görme engelli kursiyerlere ‘Braille’ baskı eğitim materyalleri ve sesli kaynaklarla destek veriliyor.

MATERYAL VE ULAŞIM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan E-KPSS kurslarına katılan engelli vatandaşlara materyal ve ulaşım desteği veriliyor. Konu anlatım kitabı, deneme sınavı ve soru bankası kitapları yanında defter, kalem ve çantadan oluşan eğitim setleri kursiyerlere dağıtıldı. Bedensel engelli, akülü tekerlekli sandalye, beyaz baston kullanan engelli bireylere eğitim aldıkları özel sınıflara ulaşmaları için Engelsiz Taksi araçları ile ulaşım desteği sağlanıyor.

KOCAELİ’NİN TAMAMINI KAPSIYOR

Kocaeli’nin tamamını kapsayan E-KPSS kurslarından; İzmit, Gebze, Gölcük, Kandıra, Darıca kurs merkezlerinde toplam 220 kursiyer eğitim alıyor. Kurslar 2020 yılı Nisan ayında yapılacak sınava kadar devam edecek.











