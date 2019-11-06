EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çıraklık Ustalığa Gidilen Yoldaki Başlangıç Noktasıdır

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesi açılış programı, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Çıraklık Ustalığa Gidilen Yoldaki Başlangıç Noktasıdır

06 Kasım 2019 Çarşamba 10:43

Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, daire müdürleri, spor kulüplerinin temsilcileri, sporcular ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ın konuşmalarının ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmalarında; “Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonunda çıraklarımıza dönük olarak bir etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunun başlangıç programında sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Çıraklık ustalığa gidilen yoldaki başlangıç noktasıdır. Bir meslek edinme bakımından da önemli bir aşamadır. Çırak arkadaşlarımızın kendilerini yetiştirmeleri ve meslek edinmeleri kendi alanları için oldukça önemli bir çalışmadır. Ancak bunu tamamıyla bütünleştirerek daha iyi bir noktaya taşımak bakımından da sporla ilişkilendirilmesi de bu arkadaşlarımızın hayata bakışlarında, sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmalarında oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. Sporu her alanda hangi noktada olursak olalım ihmal etmeden yapmak durumundayız. Ne kadar çok spor yapabilirsek, sağlıklı bir vücuda sahip olursak bu bizim başarımıza ve işteki verimliliğimize de yansıyacaktır. Bu yönüyle baktığımızda bu organizasyon gençlerimizin hem birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyalleşmelerini, hem de kendi mesleklerinde daha başarılı bir noktaya gelebilmelerinde katkı sağlayacak çok önemli bir çalışmadır. Sadece futbol oynamak, takımlar oluşturarak turnuvalar yapmak değil, bugün çok değerli hocalarımız tarafından kişisel gelişimden diğer noktalara kadar belirli eğitici faaliyetleri programlar dahilinde sizlerle buluşturmuş olacağız. Bu bakımdan bu projeyi önemsediğimizi ve gençlerimizin bu alanda kendilerini daha da geliştirerek topluma daha faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamalarını diliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ilgili kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmalarımızı organize ediyor. Bugünde bunun başlangıcını sizlerle birlikte Kocaeli’de gerçekleştiriyoruz. “ diyen Sayın Valimiz projede emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy proje kapsamında spor kulüplerinin temsilcileri, antrenörleri ve sporcularına çeşitli hediyeler verdi ve günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.










Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kariyer Akademisi’ne giderim, kariyer yaparım Kariyer Akademisi’ne giderim, kariyer yaparım
Büyükşehir’den engellilere E-KPSS hazırlık kursu Büyükşehir’den engellilere E-KPSS hazırlık...
Hereke Halısı KO-MEK’te yaşatılıyor Hereke Halısı KO-MEK’te yaşatılıyor
Büyükşehir’den ev ve süs hayvanı satışı yapanlara yönelik eğitim Büyükşehir’den ev ve süs hayvanı satışı...
Büyükşehir 153’ten BAŞTİM’e iletişim eğitimi Büyükşehir 153’ten BAŞTİM’e iletişim eğitimi
Engellilere Yönelik Takı Tasarım Kursları Başladı Engellilere Yönelik Takı Tasarım Kursları Başladı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Kariyer Akademisi’ne giderim, kariyer yaparım
KO-MEK’in düzenlediği ve yoğun ilgi gören seminerlerden bugüne kadar 887 kişi yararlandı.

Haberi Oku