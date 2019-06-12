Çözüm Koleji'nden Görkemli Program

Gebze Belediye Meclis üyeleri Osman Sezer, Yasemin Özdemir, Gebze Kyk Yurt Müdürü Resul Kotan, Tiyat Roza Genel Sanat Yönetmeni Bayram Gündoğdu ile okul idarecilerinin de yer aldığı ve yoğun katılımın olduğu programın sunuculuğunu Tarih Öğretmeni Osman Karadaş yaparken açılış ve selamlama konuşmasını Gebze Çözüm Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı gerçekleştirdi.



Ertuğrul Taşlı, yıl sonu programının ana temasının “vefa” olduğunu belirterek gençlere öncelikle kendilerine, anne-babalarına, hocalarına, arkadaşlarına ve kainata vefa duygusu ile yaklaşmaları çağrısında bulundu. Yıl boyu yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini böyle anlamlı bir programla bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Taşlı, programda emeği geçen okul öğrenci, öğretmen ve personeline teşekkür etti. Programda Beyaz Kalem Koordinasyon Müdürü Eğitimci-Yazar Behçet Karabulut, öğrenci ve velilerine yönelik “Beyni Etkin Kullanmak ve Gelecek İnşa Etmek” başlıklı bir konuşma yaptı. Yıl Sonu Vefa Programında ayrıca okul öğrenci ve öğretmenlerinin seslendirdiği şiirler, tiyatro gösterimi ile Gebze Çözüm Koleji korosunun müzik şöleni salonu zaman zaman eğlendirirken zaman zaman da hüzünlendirdi. Koronun seslendirdiği şarkı ve türkülerin ardından ödül törenine geçildi.



Çeşitli alanlarda gösterdikleri üstün başarılardan dolayı öğrenci, öğretmen ve personele plaket takdimi yapıldı. Gebze Çözüm Kolejini derece ile bitiren okul birincisi İrem Ekinci, okul ikincisi Kevser Tunçbaş ve okul üçüncüsü Alperen Pala ödüllerini büyük bir coşku ile aldı. Ödül törenin sonrasında ise mezun olan öğrencilerin kep atma töreni gerçekleştirildi. Öğrenciler hep birlikte kep atarken mezun olmanın mutluluğunu arkadaş, öğretmen ve aileleri ile doyasıya yaşadılar. Yıl Sonu Vefa Programı mezun öğrencilerin ÇÖZÜM marşını seslendirmeleri ile sona erdi.