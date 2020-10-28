Cumhuriyetin 97. Yılı, 97 Kodlama Atölyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin 97. yıldönümünü gerçekleştireceği muhteşem bir eğitim hamlesi ile taçlandıracak. Büyükşehir, Cumhuriyetin 97. yılında Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesini (KODELİ)hayata geçirecek. Muhasır medeniyetler hedefine ve geleceğin emanetçileri olan gençlere yönelik son derece önemli bir adım olan proje sayesinde 97 adet robotik kodlama atölyesi Kocaeli’ndeki eğitim kurumlarına kazandırılacak. Söz konusu eğitim hamlesi için 30 Ekim Cuma günü bir lansman düzenlenecek. Projenin tanıtım törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katılacaktır.

97. YILA YAKIŞAN EĞİTİM HAMLESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kodlama, yenilikçi akıl ve içsel bilişsel zekâyla yetişmeleri için son derece önemli bir eğitim hamlesini hayata geçiriyor.

Geleceğin ve vatanın emanetçilerine olan sorumluluğunun bilincinde olan Büyükşehir Belediyesi, bu nedenle Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesini (KODELİ)hayata geçirdi. KODELİ’nin çıkış noktası ise Cumhuriyetimizin 97. Yıl kutlamaları ile özdeşleştirildi. Geleceğin anlamı olan Gençler ve Cumhuriyet, KODELİ yatırımı ile adeta taçlandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyetin 97. Yılında kentin 97 eğitimin kurumuna robotik kodlama atölyesi hediye edecek.

ADIM ADIM İLERLEYEN PROJE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Bilişim ve Robotik Kodlama süreci etap etap ilerleyerek bugünkü halini aldı. Birinci etapta bilgisayar okuryazarlığı için adımlar atıldı ve Kocaeli’de 10 yıl boyunca aralıksız “Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Kampanyası” gerçekleştirildi. Söz konusu kampanya ile Kocaeli’de öğrenim gören yaklaşık 259 bin 6. sınıf öğrencisine bilgisayar ve tablet hediye edildi. Bir nesil kendi tablet ve bilgisayarlarıyla yetişti. Bilgisayar okur-yazarlığı tamamlandı.

HEDEF 100. YILDA TÜM OKULLARA KURMAK

Bilgisayar Okuryazarlığı etabının tamamlanmasının ardından Bilişim ve Robotik Kodlamanın ikinci etabı olan bir üst aşamaya geçildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu nedenle, temel bilgisayar becerileri edinen gençler için robotik kodlama atölyeleri kurma kararı aldı. İlk olarak 2020-2024 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’nda KODELİ Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi onaylandı. “Robotik Kodlama Atölyeleri” projesi saha çalışmalarına 31 Mart 2019 itibari ile başlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü imzalandı. Okulların keşifleri tamamlanarak, donanım ve altyapı ihtiyaçları tespit edildi. Bütçede her yıl 10 milyon TL kaynak ayrıldı ve sonuç itibariyle 97 KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulumu tamamlandı. 2023’e kadar fiziki mekânı uygun tüm okullara KODELİ Robotik Kodlama Atölyesi kurulacak. Hedef ise Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nda Kocaeli’de fiziki durumu uygun olan tüm okullara robotik kodlama atölyesi kurmak olacak.





