Darıca’da mahalleler şenlenecek, çocuklar eğlenecek

Darıca Belediyesi, pandemi sürecinde tiyatro ve sinemaların kapalı olması nedeniyle evlerinde sıkılan çocuklara yönelik eğlenceli bir program hazırladı. “Mahallemde Şenlik Var” programı kapsamında her mahallede sahnelenecek çocuk tiyatrosu ile Darıcalı minikler eğlenceli anlar yaşayacak.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok farklı projeyi hayata geçiren ve Darıcalıların pandemi sürecinde her fırsatta yanında olan Darıca Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza atıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla her mahallede sokak tiyatroları sahnelenecek. Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim veren uzman eğitmenlerin sahneleyeceği çocuk tiyatroları ile koronavirüs tedbirleri kapsamında okuldan ve sosyal aktivitelerde uzak kalan çocukların eğlenceli anlar geçirmesi amaçlanıyor.

BIYIK: “ZOR GÜNLERDE VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

“Mahallemde Şenlik Var” adı altında her mahalleyi ziyaret edeceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zor zamanlarda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke ve dünya olarak zor günler geçiriyoruz. Hep birlikte bu zor günleri atlatacağız. Darıca Belediyesi olarak salgının ortaya çıktığı ilk günden itibaren vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Mahallemde Şenlik Var adı altında çocuklarımıza yönelik eğlenceli bir program hazırladık. Pandemi sürecinde en çok çocuklar sıkıldı. Okullarından uzak kalan çocuklarımız, tiyatro ve sinemaların da kapalı olması nedeniyle evde uzun bir süre geçirdiler. Belediyemizin bünyesinde verdiğimiz eğitim ve kursları da durdurmak zorunda kalmıştık. İskoliye Sanat Akademisi bünyesinde eğitim veren uzman kadromuzla mahallelere konuk olacağız ve çocuklarımızla buluşacağız. Amacımız ailelerimiz ve çocuklarımıza eğlenceli anlar yaşatmak” diye konuştu.

MAHALLE PROGRAMLARI BELİRLENDİ

5 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00’da Kazım Karabekir Mahallesi’nde başlayacak Mahallemde Şenlik Var etkinliklerinde İbiş Gösterisi, Hacivat ile Karagöz ve Maskotlar sahnelenecek. Maske,sosyal mesafe ve temizlik kuralına dikkat edilerek düzenlenecek programın detayları da açıklandı. İşte mahalle programları:

5 Ağustos Çarşamba Saat 19.00: Kazım Karabekir Mahallesi - Süreyya Yalçın İ.Ö.O.

8 Ağustos Cumartesi Saat 19.00: Osmangazi Mahallesi – Ayfer Gazanfer Güngör İ.Ö.O.

9 Ağustos Pazar Saat 19.00: Bayramoğlu Mahallesi – Bayramoğlu Ada (Plaj Önü)

11 Ağustos Salı Saat 19.00: Piri Reis Mahallesi – Servet Yalçın İ.Ö.O.

12 Ağustos Çarşamba Saat 19.00 Fevzi Çakmak Mahallesi – Mehmet Akif İ.Ö.O.

13 Ağustos Perşembe Saat 19.00: Nenehatun Mahallesi – Nenehatun İ.Ö.O.

16 Ağustos Pazar Saat 19.00: Sırasöğütler Mahallesi – Barbaros İ.Ö.O.

18 Ağustos Salı Saat 19.00: Emek Mahallesi – Halide Edip İ.Ö.O.

20 Ağustos Perşembe Saat 19.00: Abdi İpekçi Mahallesi – Barış Ortaokulu

22 Ağustos Cumartesi Saat 19.00: Bağlarbaşı Mahallesi – Bağlarbaşı Ortaokulu

23 Ağustos Pazar Saat 19.00: Merkez Mahalleler – Darıca Millet Bahçesi Amfi Tiyatro