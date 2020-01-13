banner481
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

‘Dedektiflik Atölyesi’

Özel Yeni Atlas Okulu öğrencileri, polisiye çocuk romanlarının ödüllü yazarı Aşkın Güngör ile imza gününde buluştular.

‘Dedektiflik Atölyesi'

13 Ocak 2020 Pazartesi 09:34

    Güngör’ün Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel serisini büyük bir keyifle tamamlayan öğrenciler merak ettikleri soruları yazara yönelterek, yazarın deneyimlerinden faydalanma şansı yakaladılar. Okudukları kitabın yazarını yakından tanıma fırsatı bulan  öğrenciler kitaplarını imzalattıktan sonra yazarla beraber  ‘Dedektiflik Atölyesi’ çalışması yaptılar. Etkinlikte öğrenciler hayal güçlerini kullanarak çözüme katkı sağladılar. 

       Etkinlik sonrasında Özel Yeni Atlas Okulları Müdürü Yeliz Altunbaş; insan için en etkili öğrenme yolunun  okumak olduğunu, okuyarak yetişmiş bir toplum başarılı ve güçlü olacağını söyledi. Ancak okuma alışkanlığının hayatımızda ciddi bir eksiklik olduğunu belirterek genelde boş zamanlarda değerlendirilen kitap okumanın ciddi bir iş olduğunu ve bundan dolayı kitap okumaya zaman ayırmak gerektiğinin altını çizdi. Hayatımızı şekillendiren ve daha iyi bir insan olmak için daha iyi düşünmeye ihtiyaç duyduğumuzu, düşünebilmek için de okuyarak kelime dağarcığımızı geliştirmemiz gerektiğinden bahsetti.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Ge.zeAtlas OkuluDedektiflik AtölyesiAşkın Güngör
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kılavuz Gençlik üniversiteli gençlerin yanında Kılavuz Gençlik üniversiteli gençlerin yanında
GTÜ, YÖK Çalıştayına ev sahipliği yaptı GTÜ, YÖK Çalıştayına ev sahipliği yaptı
Rektörden minik Tuana’ya ziyaret Rektörden minik Tuana’ya ziyaret
GTÜ'de önemli çalıştay GTÜ'de önemli çalıştay
Sıtkı Aslanhan’dan, aile içi eğitim semineri Sıtkı Aslanhan’dan, aile içi eğitim semineri
Öğrenmeye engel yok Öğrenmeye engel yok
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Kılavuz Gençlik üniversiteli gençlerin yanında
Kocaeli’deki üniversite gençlerinin akademik kariyerlerine yön vermek amacıyla hayata geçirilen Akademi...

Haberi Oku