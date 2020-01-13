Güngör’ün Gizemli Şeyler Dedektifi Bol Bel serisini büyük bir keyifle tamamlayan öğrenciler merak ettikleri soruları yazara yönelterek, yazarın deneyimlerinden faydalanma şansı yakaladılar. Okudukları kitabın yazarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler kitaplarını imzalattıktan sonra yazarla beraber ‘Dedektiflik Atölyesi’ çalışması yaptılar. Etkinlikte öğrenciler hayal güçlerini kullanarak çözüme katkı sağladılar.

Etkinlik sonrasında Özel Yeni Atlas Okulları Müdürü Yeliz Altunbaş; insan için en etkili öğrenme yolunun okumak olduğunu, okuyarak yetişmiş bir toplum başarılı ve güçlü olacağını söyledi. Ancak okuma alışkanlığının hayatımızda ciddi bir eksiklik olduğunu belirterek genelde boş zamanlarda değerlendirilen kitap okumanın ciddi bir iş olduğunu ve bundan dolayı kitap okumaya zaman ayırmak gerektiğinin altını çizdi. Hayatımızı şekillendiren ve daha iyi bir insan olmak için daha iyi düşünmeye ihtiyaç duyduğumuzu, düşünebilmek için de okuyarak kelime dağarcığımızı geliştirmemiz gerektiğinden bahsetti.