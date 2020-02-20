banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fen Bilimleri Olimpiyatı Başvuruları Başladı

Yücel Boru Fen Lisesi, Kocaeli ili geneli 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak geçen yıl birincisini düzenlediği Fen Bilimleri Olimpiyatının bu yıl ikincisini düzenliyor.

Fen Bilimleri Olimpiyatı Başvuruları Başladı

20 Şubat 2020 Perşembe 13:19

 Öğrencilere Fen Bilimlerini sevdirmek, öğrencilerin sentez ve analiz yapma güçlerini artırmak amacıyla düzenlenen olimpiyat yarışmasının birincisine Kocaeli geneli 103 ortaokuldan 310 öğrenci katılmıştı.
Başvuruları 3 Şubat Pazartesi günü başlayan yarışmanın son başvuru tarihi 13 Nisan 2020. 19 Nisan 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları Okul Müdürlükleri tarafından www.ybflfbo.net adresinden yapılıyor.
Okul Müdürü İsmail BOĞA ''Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz olimpiyat yarışmamıza ilimiz genelinde yoğun bir katılım olmuştu. TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerden oluşan olimpiyat komitemiz soru hazırlama aşamasında büyük katkı sağlıyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Yücel Boru ve Profil Endüstri A.Ş yönetim kurulunun destekleriyle gerçekleştireceğimiz 2. Fen Bilimleri Olimpiyatımıza bu yıl da yoğun katılım bekliyoruz.Gelecek yıl ulusal çapta yapmayı planlıyoruz. Şimdiden yarışmada yarışacak okul, kurum ve öğrencilerimize başarılar dileriz.'' açıklamalarında bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
EğitimSpor SalonuHaberGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif anılacak İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif anılacak
KO-MEK'te Osmanlı Türkçesi KO-MEK'te Osmanlı Türkçesi
Çayırova’nın Gençleri Üniversite Sınavına Hazırlanıyor Çayırova’nın Gençleri Üniversite Sınavına...
Kocaeli'de 18 bin 700 öğrenci suça karşı eğitilecek Kocaeli'de 18 bin 700 öğrenci suça karşı eğitilecek
Başkanlar Deneyimlerini Gençlerle Paylaştı Başkanlar Deneyimlerini Gençlerle Paylaştı
Kağıt ve geri dönüşümün önemi! Kağıt ve geri dönüşümün önemi!
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif...
Gebze Anibal Anadolu Lisesi İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akifi anma etkinliği hakkında bilgi verdiler.

Haberi Oku