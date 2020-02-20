Fen Bilimleri Olimpiyatı Başvuruları Başladı

Başvuruları 3 Şubat Pazartesi günü başlayan yarışmanın son başvuru tarihi 13 Nisan 2020. 19 Nisan 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları Okul Müdürlükleri tarafından www.ybflfbo.net adresinden yapılıyor.
Okul Müdürü İsmail BOĞA ''Geçen yıl birincisini düzenlediğimiz olimpiyat yarışmamıza ilimiz genelinde yoğun bir katılım olmuştu. TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi'nden akademisyenlerden oluşan olimpiyat komitemiz soru hazırlama aşamasında büyük katkı sağlıyorlar. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Yücel Boru ve Profil Endüstri A.Ş yönetim kurulunun destekleriyle gerçekleştireceğimiz 2. Fen Bilimleri Olimpiyatımıza bu yıl da yoğun katılım bekliyoruz.Gelecek yıl ulusal çapta yapmayı planlıyoruz. Şimdiden yarışmada yarışacak okul, kurum ve öğrencilerimize başarılar dileriz.'' açıklamalarında bulundu.