Gebze'de ders zili çaldı

2019-2020 eğitim öğretim yılı ders zili, protokolünde katıldığı Gayrettepe Rotary Kulübü İlkokulunda çaldı. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, mahalle muhtarları, okul müdürleri katıldı. Program İstiklal Marşının ardından öğrencilerin hazırladığı şiir, bağlama dinletisi ve tiyatro gösterisiyle başladı.

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