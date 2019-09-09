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Gebze'de ders zili çaldı

Gebze protokolü Gebze'de ders başı yapan öğrencileri yalnız bırakmadı

Gebze'de ders zili çaldı

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:52

 2019-2020  eğitim öğretim yılı ders zili, protokolünde katıldığı Gayrettepe Rotary Kulübü İlkokulunda çaldı. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, mahalle muhtarları, okul müdürleri katıldı. Program İstiklal Marşının ardından öğrencilerin hazırladığı şiir, bağlama dinletisi ve tiyatro gösterisiyle başladı.

ÖĞRETMENLERİNİZİ İYİ DİNLEYİN

Protokol konuşmalarıyla devam eden 2019-2020 eğitim öğretim yılı  başlangıcı programına katılan öğrenci velileri de çocuklarını bu önemli günde yalnız bırakmayarak, mutluluklarına ve heyecanlarına ortak oldu.  Ders yılı başlangıç yılında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çocuklarla bir süre sohbet etti. Öğrencilere öğretmenlerini can kulağıyla dinlemeleri ve kendilerine sunulan bilgileri en iyi şekilde anlamaları öğrenmeleri öğüdünde bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, derslerinde başarılar diledi.


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