Gebze'deki İmam Hatip okullarından Afrika'ya su kuyusu

Gebze Müftülüğü, Gebze Fatih Imam Hatip Ortaokulu, Gebze Kız Anadolu Imam Hatip Lisesi ve Gebze Anadolu Imam Hatip Lisesi “AFRİKAYA BIR DAMLA SU” sloganıyla Afrika'ya su kuyusu açmak için kampanya başlattı.



Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ethem Karaçoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kampanyaya destek çağrışı yaptı. Karaçoban, "Gebze Müftülüğü Gebze Fatih İmam Hatip Ortaokulu Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gebze Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak AFRİKAYA BIR DAMLA SU parolasıyla yola çıktık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. SU GIBI AZİZ OLUN” ifadelerini kullandı.



