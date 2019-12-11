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Geleceği Yazanlar Atölyesi

Logo Yazılım öncülüğünde, Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon'un katkılarıyla oluşturulan "Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi" hayata geçirildi.

Geleceği Yazanlar Atölyesi

11 Aralık 2019 Çarşamba 16:13

 Logo Yazılım'ın Gebze kampüsünde, çocuklara eğlenceli metotlarla kod yazmayı öğretmek amacıyla kurulan atölyenin açılışında konuşan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, eğitimin birinci öncelik olduğunu belirterek, "Logo Yazılım'ın eğitime katkısını önemsiyorum." dedi.

Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut da BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında bulunan nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insana yakışır iş ve ekonomik büyüme maddelerine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Topluma karşı sorumluluklarının farkında olarak geleceğin yazılımcılarına ilham ve destek olmak için atölyeyi açtıklarını dile getiren Tekbulut, "Bu atölyelerimizi iş ortaklarımız ve Logo ekosisteminin de gücünü alarak, tüm Türkiye'ye yaymayı arzu ediyoruz. Logo Yazılım olarak eğitime verdiğimiz desteği artırarak devam etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

- "İlk kodlama atölyesini göçmen, okuma yazma bilmeyen çocuklarla gerçekleştirdik"

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Kurucusu ve Başkanı Leyla Tekbulut ise dernek olarak 2015 yılından bu yana eğitime destek verdiklerini belirtti.

Tekbulut, derneğin 40 binden fazla çocuğa sürekli eğitim desteği verdiğini aktararak, Türkiye'nin 50'den fazla şehrinde faaliyet gösterdiklerini ve 300 civarında okul ile 500'den fazla öğretmenle doğrudan irtibatta olduklarını bildirdi.

Okullara toplamda 40 bin kitap gönderimi yaptıklarını anlatan Tekbulut, tüm bunları dernek çatısı altında bir araya gelen 400 gönüllüyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dezavantajlı bölgeler ağırlıkta olmak üzere hayata geçirdikleri çalışmaların büyük bir teveccühle karşılandığını ifade eden Tekbulut, 2020 Uluslararası Gençlik ve Çocuk Yayınları Konferansı'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini ve buradan ödülle dönmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tekbulut, atölyeyi önemsediklerini belirterek, "İlk kodlama atölyesini göçmen, okuma yazma bilmeyen çocuklarla gerçekleştirdik. Atölye sırasında bu çocukların okuma yazma bilmemesine rağmen kodlamayı rahatlıkla yapabildiğini gördük. Sonrasında bu çalışmadan aldığımız ilhamla Logo ekosistemiyle iş birliği yaparak bu projemizi ülke çapında yapmaya karar verdik. Bugün geldiğimiz noktayı, ne kadar doğru karar verdiğimizin bir karşılığı olarak değerlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Açılışa, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Gebze Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, GOSB Bölge Müdürü Zeynep Nil Sönmez, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve BİLSEM Merkez Müdürü Hikmettullah Taşan da katıldı.

Çocuklara eğlenceli metotlarla kod yazmayı öğretmeyi hedefleyen "Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi" projesi, aynı zamanda onların mekanik yeteneklerini ve analitik becerilerini geliştirerek gelecekteki yaşamlarına da bugünden dokunmayı hedefliyor.

8-10 yaş arasındaki çocuklara robotik kodlama konusunda 32 hafta boyunca verilecek eğitimlerin sonunda, çocukların hayal gücünü somutlaştırarak oluşturacakları eserler sergilenecek.

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