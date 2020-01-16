Geleceğin itfaiyecileri göreve hazır

Bilgievi öğrencileri, itfaiye personelinden yangın ve müdahale konularını yapılan uygulamalar ile eğlenerek öğrendiler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Bilgievi, gelecekte yapacakları meslekleri tanımak için başlatılan yerinde eğitimler kapsamında itfaiye mesleğini öğrenen ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerini İtfaiye Dairesi Başkanlığı İzmit Grup Amirliği’ne konuk etti. İtfaiyeci kıyafetlerini giyen ve itfaiye araçlarına binen öğrenciler, itfaiye ekiplerinin kullandığı malzemeleri kullanarak keyifli anlar geçirdi.

UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İzmit Grup Amirliği itfaiye garajını ziyaret eden öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde itfaiye personelini görevleri başında izledi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, 112 ortak çağrı merkezi hakkında bilgi verirken yaptıkları görevleri ve gün içindeki faaliyetlerini çocuklara eğlenceli bir dille anlattı. Geleceğin itfaiyecileri su sıkarak itfaiyeci kıyafetleri içinde unutulmaz bir gün yaşadı.

İTFAİYE PERSONELİNE TEŞEKKÜR

Bilgievi öğrencileri, eğlenceli görüntülere sahne olan ziyaretlerinde itfaiye ve itfaiyecilik hakkında bilgi alırken, ardından itfaiye binasını gezdi. İtfaiye personeli miniklere yangında neler yapılması gerektiği konusunda da bilgilendirmede bulundu. Bilgievi öğrencileri ziyaret sonunda verdikleri bilgiler nedeni ile itfaiye personeline teşekkür etti.