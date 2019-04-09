GTÜ KelebekRO Olimpiyatları Sona Erdi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Robotik ve Otomasyon Kulübü (GROK) tarafından bu sene ikincisi düzenlenen ve 2 gün süren Uluslararası Gebze Teknik Üniversitesi Kelebek Robot Olimpiyatları (KelebekRO), her yaştan teknoloji meraklılarının katılımıyla GTÜ Ahmet Ayhan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren GTÜ Rektör Yrd. Arif Çağdaş Aydınoğlu, Teknolojiyi kullanan değil üreten bir toplum olma yolunda vizyon oluşturulduğunu dile getirerek günümüzde veri madenciliği, kodlama, mobil teknolojileri gibi birçok alanda gençlerimizin yenilik üretmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. Aydınoğlu, “Gençlerimizin eğitim kurumlarında aldığı teorik bilginin yanı sıra bu tür uygulamalı etkinliklerle bilgi birikimlerini pratiğe dökmeleri büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle üniversitemizin Robotik ve Otomosyon Kulübünün 2.’sini düzenlediği bu etkinliği önemsiyoruz ve her sene artan katılımla yoğun ilgi göreceğini ümit ediyoruz. Robotik alanında öğrencilerimizin burada geliştireceği yenilikler gelecekte endüstride yapacakları çalışmaların temelini oluşturacaktır.” diye konuştu.

12. Yüzyılda ilk robotu geliştiren ve Sibernetik’in kurucusu olan El Cezeri’yi anımsatan Aydınoğlu, gençler arasında nice yenilikler üretip bilime katkı sunabilecek yetenekler olduğunu vurguladı. Üniversite yönetiminin bu tür etkinlikleri organize eden öğrencilerin yanında olduğunu bir kez daha hatırlattı.





OLİMPİYATLARDA 3 YENİ KATEGORİ İLGİ GÖRDÜ

Yurtiçi ve yurtdışından, her yaştan izleyici veya yarışmacıların katılımıyla ülkemizin genç ruhlarını robotik alanında ilerlemeye teşvik etmeyi amaçlayan KelebekRO’da 6 kategoride robotlar yarıştı. Etkinlikte Çizgi İzleyen, Mini Sumo, Serbest gibi bilinen kategorilerin yanı sıra ilk defa uygulanan Hünkâr Çayırı, G.T.Ü. ve Kelebek Drone kategorileri dikkat çekti. Adını kampüsün bulunduğu konum itibariyle Fatih Sultan Mehmet'in vefat ettiği yerden alan Hünkâr Çayırı arazisi, Gel Tasarla Üret (G.T.Ü.) ve Türkiye'de üniversite bünyesinde düzenlenen, geçen yıl ilki KelebekRO tarafından gerçekleştirilmiş olan Kelebek drone ligi kategorileri dikkat çekti.





REKTÖR ASLAN’DAN ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK

GTÜ Rektörü Prof. Dr. M. Hasan Aslan, projelerin sunulduğu standları tek tek gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Adını GTÜ’nün baş harflerinden alan Gel Tasarla Üret yarışma kategorisi katılımcılarının ürünlerini de hazırlık aşamasında inceledi. Etkinliğe gösterilen ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Aslan’a yarışmacılar ve düzenleyici grup olan Robotik ve Otomosyon Kulübü başkan ve üyeleri desteklerinden dolayı teşekkür etti. Rektör Aslan, yapılan projeleri başarılı bulduğunu belirterek tüm katılımcıları tebrik etti.







FİRMA TEMSİLCİLERİ DE İZLEDİ

Kelebek Robot Olimpiyatları bu alanda çalışma yapmakta olan ulusal ve uluslararası öğrencileri, akademisyenleri ve bu sektörde yer alan firma temsilcilerini bir araya getirdi. Organizasyonda her yaştan maker ruha sahip kişiler Gel Tasarla Üret (G.T.Ü.) kategorisine katılıp kendilerine verilecek temalar doğrultusunda tasarladıkları fikri 24 saat içerisinde geliştirerek özgün projelerini sunma imkânı buldular. Geçen yıl 5 bini aşan katılımcıyla gerçekleşen ve bu yıl artan sayı bandıyla daha çok ses getiren yarışmada tüm kategorilerde ilk üçe girenlere ödüller verildi.