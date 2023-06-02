GTÜ ve TENMAK Ortak Çalıştayı

GTÜ ve TENMAK tarafından düzenlenen çalıştayda Türkiye'de enerji, nükleer ve maden araştırmaları ile ilgili teknolojiler ve ortak iş birliği konuları ele alındı.

GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğünde Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre Merkezi’nde TENMAK Çalıştayı düzenlendi. Türkiye’de enerji, nükleer; maden araştırmalarında, teknoloji geliştirme çalışmalarında ülkemiz ve üniversitemiz adına önemli kazanımlar sağlayabilmek amacıyla düzenlenen Çalıştaya GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI, kurum yöneticileri ve akademisyenler katıldı.





GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI açılış konuşmalarında kurumları ve yetkinlikleri hakkında kısa değerlendirmelerde bulundular.





GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR konuşmasında özellikle son yıllarda ülkemizde teknolojinin gelişmesi ile birlikte AR-GE’ye ve üniversitelere ihtiyacın artığından söz etti. Mantar, “Gelinen son noktada ülkemiz kendi çözümlerini oluşturan dünya ile rekabet eden, dünya lideri olma yolunda ilerleyen bir ülkedir. Böyle olunca da ürünlerimizin katma değerini ve AR-GE derinliğimizi artırmak durumundayız. Bu noktada ise üniversite-sanayi iş birliği kaçınılmaz oluyor. Üniversitemiz ciddi yetkinlikleri olan dünyanın sayılı üniversitelerdendir. TENMAK tarafından ortaya konan problemler ve strateji doğrultusunda iyi ve doğru iş birliktelikleri kurabiliriz. Çalıştayın sonucunda katma değerli, somut çıktısı olan iş birliktelikleri olacağına inanıyorum.” dedi.





TENMAK Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir BALIKÇI ise konuşmasında TENMAK’ın misyon, vizyon ve çalışma alanları hakkında bilgiler aktardı. Balıkçı, GTÜ’nün potansiyeli ciddi anlamda yüksek bir üniversite olduğunu ve burada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. TENMAK’ın kuruluş amacının, Türkiye’nin enerji, nükleer ve madencilik konularındaki teknolojik ihtiyaçlarını gidermek ve bu bağlamda dışa bağımlılığını çözmek olduğunu dile getirdi. Balıkçı, kurumunun misyon ve vizyonunu şöyle açıkladı: Türkiye’deki teknoloji ve bilgi birikimini artırmak, Türkiye’nin teknolojik olarak üretmiş olduğu ürünlerin sayısını artırmak, Türkiye’nin kendi ilgi alanları ile ilgili dışa bağımlılığını azaltmak, yani “mümkünse sıfırlamak” teknolojiyi ihraç eder duruma getirmek. Başkan Balıkçı, Çalıştayın hayırlı iş birlikteliklerine vesile olmasını dileyerek konuşmasını sonlandırdı.





Söz konusu açılış konuşmalarının ardından Çalıştay sunumlar ile devam etti. TENMAK koordinatörlüğünde Nükleer Enerji, Bor, Nadir Toprak Elementleri, Temiz Enerji, Enerji Araştırmaları, TENMAK Destekleri, Uluslararası İş birlikleri konu başlıklarını içeren çeşitli bilimsel sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumların ardından enerji ve öğrenci istihdamı konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştay sonrası TENMAK ekibi; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Biyoteknoloji ve Malzeme Polimer Üretim Laboratuvarı ve Nanoteknoloji Enstitüsü’nü ziyaret ederek laboratuvar ekipmanları, yapılan çalışmalar ve AR-GE faaliyetleri hakkında yerinde bilgi edindi.