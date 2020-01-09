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GTÜ'de önemli çalıştay

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamındaki Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Rektörleri ile gerçekleştirilecek olan “Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı”nda bir araya gelecek.

GTÜ'de önemli çalıştay

09 Ocak 2020 Perşembe 13:26

    Gebze Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek çalıştaya,  TÜBİTAK Başkanı ve aynı zamanda YÖK üyesi olan Prof. Dr. Hasan MANDAL, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve YÖK yetkililerinin yanı sıra Araştırma Üniversitelerinden “Gebze Teknik, Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji ve Orta Doğu Teknik” Üniversitelerinin Rektör ve Rektör Yardımcıları ile Aday Araştırma Üniversitelerinden “Çukurova, Ege, Selçuk, Uludağ ve Yıldız Teknik”  Üniversitesinin Rektör ve Rektör Yardımcıları katılacak.

Çalıştay, Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde 10 Ocak 2020 cuma gerçekleştirilecek. Açılış konuşmalarını sırasıyla GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ın yapacağı çalıştayın ilk oturumunda YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN’ın başkanlığında, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın da panel açılış konuşmacısı olarak yer aldığı “Araştırma Üniversiteleri ve Sıralama Endeksleri” konulu panel gerçekleştirilecek. Panelde proje kapsamındaki üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerleri ile üniversitelerimizin akademik performanslarının arttırılmasının yanı sıra mevcut performanslarının daha görünür kılınması için yapılması gerekenler tartışılacak.

     Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ başkanlığında, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Rektörleri ve ilgili Rektör Yardımcılarının katılımlarıyla “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin 3 Yılının Değerlendirilmesi” yapılacak. Bu kapsamda üniversiteler bu süreçte gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönem planlamalarını paylaşacaklar.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamındaki Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin Rektörleri ile gerçekleştirilecek olan “Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Üniversiteleri Çalıştayı”nda bir araya gelecek.

     Gebze Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek çalıştaya,  TÜBİTAK Başkanı ve aynı zamanda YÖK üyesi olan Prof. Dr. Hasan MANDAL, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve YÖK yetkililerinin yanı sıra Araştırma Üniversitelerinden “Gebze Teknik, Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji ve Orta Doğu Teknik” Üniversitelerinin Rektör ve Rektör Yardımcıları ile Aday Araştırma Üniversitelerinden “Çukurova, Ege, Selçuk, Uludağ ve Yıldız Teknik”  Üniversitesinin Rektör ve Rektör Yardımcıları katılacak.

    Açılış konuşmalarını sırasıyla GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ’ın yapacağı çalıştayın ilk oturumunda YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN’ın başkanlığında, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın da panel açılış konuşmacısı olarak yer aldığı “Araştırma Üniversiteleri ve Sıralama Endeksleri” konulu panel gerçekleştirilecek. Panelde proje kapsamındaki üniversitelerimizin ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yerleri ile üniversitelerimizin akademik performanslarının arttırılmasının yanı sıra mevcut performanslarının daha görünür kılınması için yapılması gerekenler tartışılacak.

    Çalıştayın öğleden sonraki ikinci oturumunda ise YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ başkanlığında, Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri Rektörleri ve ilgili Rektör Yardımcılarının katılımlarıyla “Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin 3 Yılının Değerlendirilmesi” yapılacak. Bu kapsamda üniversiteler bu süreçte gerçekleştirdiklerini ve önümüzdeki dönem planlamalarını paylaşacaklar.

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ÇalıştayüniversiteEğitimGebzeGTÜYÖK Toplantısı
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